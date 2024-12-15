Вертолёт Ми-8 МЧС вылетел к терпящему бедствие в Керченском проливе танкеру

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Вертолёт Ми-8 МЧС России вылетел на помощь экипажу танкера, терпящего бедствие в Керченском проливе. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления ведомства по региону.
Напомним, что в настоящее время в районе пролива терпит бедствие танкер «Волгонефть 212», перевозящий четыре тонны мазута. На его борту находятся 13 членов экипажа. Причиной чрезвычайной ситуации стали штормовые волны, которые ударили по судну и разломили его пополам.
Также сообщается, что чуть позже аналогичная ситуация произошла с грузовым кораблём «Волгонефть 239». К нему следует спасательный катер, чтобы эвакуировать 14 членов экипажа.
В настоящее время уточняется информация о разливе нефтепродуктов с танкеров в Черное море.
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Также сообщается, что чуть позже аналогичная ситуация произошла с грузовым кораблём «Волгонефть 239». К нему следует спасательный катер, чтобы эвакуировать 14 членов экипажа.
В настоящее время уточняется информация о разливе нефтепродуктов с танкеров в Черное море.
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Анастасия Чинкова