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Вертолёт Ми-8 МЧС вылетел к терпящему бедствие в Керченском проливе танкеру

Фото: iStock/camptoloma

Фото: iStock/camptoloma

Вертолёт Ми-8 МЧС России вылетел на помощь экипажу танкера, терпящего бедствие в Керченском проливе. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления ведомства по региону.
Напомним, что в настоящее время в районе пролива терпит бедствие танкер «Волгонефть 212», перевозящий четыре тонны мазута. На его борту находятся 13 членов экипажа. Причиной чрезвычайной ситуации стали штормовые волны, которые ударили по судну и разломили его пополам.

Также сообщается, что чуть позже аналогичная ситуация произошла с грузовым кораблём «Волгонефть 239». К нему следует спасательный катер, чтобы эвакуировать 14 членов экипажа.



В настоящее время уточняется информация о разливе нефтепродуктов с танкеров в Черное море.

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Ещё один танкер повреждён из-за шторма в Керченском проливе
15 декабря 2024, 13:23

Фото: iStock/Dikuch

Ещё один танкер «Волгонефть» получил повреждения из-за шторма в Керченском проливе. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.
Ранее сообщалось, что в грузовое судно «Волгонефть 212» ударили волны, в результате чего корабль разломило пополам. На его борту находится 13 членов экипажа. К ним вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России.

Позднее стало известно о танкере «Волгонефть 239», который также получил повреждения из-за шторма. На его борту находится 14 членов экипажа. Он, также как и первый, перевозит более четырёх тонн мазута.

В настоящее время сохраняется угроза разлива нефтепродуктов в Чёрное море.

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В Керченском проливе терпит бедствие танкер «Волгонефть 212»
15 декабря 2024, 12:43

Фото: iStock/Photos by Painter

Танкер «Волгонефть 212» терпит бедствие в районе Керченского пролива. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на данные экстренных служб.
Отмечается, что на борту судна находятся 13 членов экипажа. Танкер перевозит порядка четырёх тонн мазута.

Причиной бедствия стали штормовые волны, которые разломили судно пополам. Береговая охрана проводит операцию по спасению людей.

Интересно, что корабль был спущен на воду ровно 55 лет назад – 15 декабря 1969 году. Танкер построен на Волгоградском судостроительном заводе.

Также, по данным Telegram-канала SHOT, спустя час после того, как волны пробили судно «Волгонефть 212», по той же причине пострадал танкер «Волгонефть 239». В настоящее время к нему следует спасательный катер. На его борту также находится 13 членов экипажа.

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Генератор-убийца: В ресторане грузинского курорта Гудаури обнаружены тела 12 человек
В ресторане грузинского курорта Гудаури обнаружены 12 мёртвых тел
15 декабря 2024, 10:16

Фото: istockphoto/N-sky

Страшная трагедия произошла в Грузии на горнолыжном курорте около села Гудаури. В ресторане обнаружены тела 12 человек без признаков жизни.
Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД Грузии. Как уточнили в ведомстве, люди, работавшие в этом ресторане, находились в спальном помещении на втором этаже здания. Признаков насильственной смерти выявлено не было. В коридоре помещения полицейские обнаружили работающий генератор, который, предположительно, включили накануне после отключения света.

Среди скончавшихся сотрудников ресторана 11 иностранцев и один гражданин Грузии. На месте работают эксперты-криминалисты, активно проводятся все необходимые следственные мероприятия. Точная причина смерти людей будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

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Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в подрыве автомобиля в Донецке
15 декабря 2024, 09:46

Фото: istockphoto/Alesmunt

Сотрудники российских спецслужб задержали мужчину, который подозревается в организации взрыва автомобиля в центре Донецка. В операции по задержанию участвовали представители ФСБ, МВД, Росгвардии и управления Следственного комитета.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. Напомним, взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser произошёл на одной из центральных улиц Донецка утром 9 декабря. В салоне в тот момент находились люди. Тяжёлые ранения получили два человека. Одной пассажирке оторвало ногу. Водитель в результате полученных ранений скончался.

Мужчину, подозреваемого в причастности к организации подрыва машины, задержали сегодня утром. Как сообщили следователи СК РФ, на допросе он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. За совершение теракта ему пообещали 10 тысяч долларов.

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Жители Грозного сообщают о взрывах в небе над городом
15 декабря 2024, 09:31

Фото: istockphoto/rancho_runner

В небе над столицей Чеченской Республики Грозным звучат взрывы. По предварительным данным, работают дежурные системы противовоздушной обороны.
Местные жители сообщают, что видели над городом несколько беспилотников, передаёт телеграм-канал SHOT. Официального подтверждения от местных властей пока не поступило. О каких-то повреждениях на земле и пострадавших также не сообщается.

Это уже не первая атака чеченской столицы на текущей неделе. В минувший четверг глава республики Рамзан Кадыров сообщил о сбитом украинском беспилотнике над зданиями военных казарм. Взорвавшийся в воздухе БПЛА повредил кровлю одного из домов и выбил стёкла. Лёгкие ранения получили четыре бойца.

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#рамзан кадыров
#атака
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В Нью-Йорке из-за неизвестных беспилотников остановили работу аэропорта
15 декабря 2024, 07:54

Фото: istockphoto/Naypong

Работа взлётно-посадочных полос в аэропорте Стюарт в штате Нью-Йорк была парализована практически на час. Причина заключалась в активности неизвестных дронов в воздушном пространстве неподалёку от воздушной гавани.
О случившемся рассказала губернатор штата Кэти Хокул, передаёт NBC News. По её словам, определить происхождение беспилотников, как и то, откуда они были запущены, не удалось.

«Это зашло слишком далеко», — сказала губернатор.

Она призвала федеральные власти разобраться в происходящем, напомнив, что неизвестные БПЛА уже были замечены на текущей неделе в её штате, а также в соседнем Нью-Джерси. Хокул напомнила, что здесь находятся важные военные и инфраструктурные объекты, а также недвижимость избранного президента США Дональда Трампа.

В настоящее время американские правоохранители признают, что установить происхождение дронов размером с внедорожник, которые периодически появляются в небе над Нью-Джерси и Нью-Йорком, не представляется возможным. Тем не менее, военные заверяют, что БПЛА не представляют угрозы национальной и общественной безопасности.

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В Дагестане из-за ветра и снегопада без света осталось свыше 50 тыс человек
15 декабря 2024, 01:16

Фото: iStock/MahmutSonmez

В Дагестане из-за снегопада и ветра без электричества осталось свыше 50 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба минэнерго республики.
По информации ведомства, массовое отключение света произошло в более чем 30 районах Дагестана. Частично обесточены Махачкала, Каспийск, Хасавюрт, Буйнакск. По предварительным данным, ликвидировать последствия стихии планировалось до конца субботы.

Отключение электричества в Дагестане связано с резким ухудшением погоды. В регионе наблюдался снегопад и ветер порывами до 25 метров в секунду. В совокупности непогода привела к коротким замыканиям и обрывам проводов.

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#дагестан
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На Украине задержан подозреваемый в теракте в Днепропетровске
15 декабря 2024, 00:20

Фото: iStock/Synthetic-Exposition

На Украине правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в совершении теракта возле военкомата в Днепропетровске. Об этом рассказали в telegram-канале СБУ.
«СБУ и Нацполиция по горячим следам задержали мужчину, который взорвал самодельное взрывное устройство в Днепропетровске», — передает ведомство.

На данный момент правоохранители проводят обыск по месту жительства задержанного. Подозреваемого доставили в отделение полиции. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

В СБУ отметили, что в результате теракта погиб один человек. Также в числе пострадавших значатся двое полицейских.

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#украина
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Срок, переезд и автокатастрофа: как сложилась жизнь 15-летнего ученика и 28-летней учительницы после секс-скандала
14 декабря 2024, 18:13

Фото: соцсети Ангелины Дорофеевой

В 2016 году вся страна наблюдала за громкой историей, героиней которой стала учительница начальных классов из Волжского – тогда еще 28-летняя Ангелина Дорофеева: она соблазнила 15-летнего школьника Алексея Булычева. Оба многое рассказали на различных ток-шоу, однако кое-что осталось скрыто от общественности.
О том, была ли любовь между скандальной парой, а также как сложились жизни героев этой резонансной истории, расскажет редакция «Радио 1».

Как начался скандальный роман 28-летней учительницы и 15-летнего подростка


Весной 2016 года СУ СКР по Волгоградской области возбудил уголовное дело по двум статьям в отношении Дорофеевой — «половое сношение» и «развратные действия» с несовершеннолетним. Уточняется, что Ангелине также назначила два года условного срока.

Фото: iStock/Zolnierek

По словам самого Алексея, все произошедшее воспринимается для него сейчас лишь как первый опыт. Он утверждает, что это была влюбленность, но уж точно не любовь. А роман закрутился довольно просто, вспоминает парень.

«Сначала я поинтересовался татуировками учительницы, потом спросил соцсети. Там мы уже общались на «ты». Через два дня она сама задала вопрос о том, хочу ли я с ней встречаться», — говорит Булычев.

Молодой человек отметил, что с каждым днем их отношения развивались все больше, при этом они не задумывались о последствиях. Когда родители Алексея узнали об этих отношениях, их жизни кардинально изменились.

Как сегодня живет экс-возлюбленный осужденной за педофилию учительницы


Сегодня Алексей живет в Москве, куда переехал со своей семьей, а также прошел курсы программиста.

«Когда мы ездили на ток-шоу, нам Москва очень понравилась. У меня появилось понимание, что здесь люди больше зарабатывают и в целом уровень жизни выше. Поэтому мы решили остаться», — пояснил он.

Как заявляет Булычев, о прошлом он давно не вспоминает. Примечательно, что судиться с бывшей учительницей Алексей не хотел и не стал бы.

Поломала карьеру, а потом и всю жизнь: гибель Ангелины Дорофеевой в автокатастрофе


В отличие от Алексея, у которого жизнь после случившегося стала налаживаться, Ангелине с каждым днем становилось все хуже. Женщину уволили из школы, с имеющейся судимостью на работу ее не принимали, по этой причине приходилось выживать благодаря случайным заработкам. После суда своих детей Дорофеева так и не увидела.

Фото: соцсети Ангелины Дорофеевой

В декабре 2017 года Ангелина разбилась в автокатастрофе. Из четырех находившихся внутри людей погибла лишь она. Водителя Магомеда Ильясова, который, кстати, впервые в ту ночь видел Ангелину, посадили в тюрьму.

Незадолго до гибели Алексей случайно встретил Ангелину. Это случилось как раз перед переездом в Москву.

«Мы с ней заговорили. Она сказала, что не обижается ни на что, но не понимает, за что ей это все досталось. Мне было ее жаль, выглядела неважно. Было жаль, что сама загубила себя», — вспоминает молодой человек.

По его словам, он не был потрясен, когда узнал о смерти Дорофеевой. Булычев уверен, что это судьба. Он также посоветовал школьникам и педагогам действовать, как велит душа, однако всегда думать о последствиях.

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