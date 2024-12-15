В Керченском проливе терпит бедствие танкер «Волгонефть 212»

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Танкер «Волгонефть 212» терпит бедствие в районе Керченского пролива. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на данные экстренных служб.
Отмечается, что на борту судна находятся 13 членов экипажа. Танкер перевозит порядка четырёх тонн мазута.
Причиной бедствия стали штормовые волны, которые разломили судно пополам. Береговая охрана проводит операцию по спасению людей.
Интересно, что корабль был спущен на воду ровно 55 лет назад – 15 декабря 1969 году. Танкер построен на Волгоградском судостроительном заводе.
Также, по данным Telegram-канала SHOT, спустя час после того, как волны пробили судно «Волгонефть 212», по той же причине пострадал танкер «Волгонефть 239». В настоящее время к нему следует спасательный катер. На его борту также находится 13 членов экипажа.
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Причиной бедствия стали штормовые волны, которые разломили судно пополам. Береговая охрана проводит операцию по спасению людей.
Интересно, что корабль был спущен на воду ровно 55 лет назад – 15 декабря 1969 году. Танкер построен на Волгоградском судостроительном заводе.
Также, по данным Telegram-канала SHOT, спустя час после того, как волны пробили судно «Волгонефть 212», по той же причине пострадал танкер «Волгонефть 239». В настоящее время к нему следует спасательный катер. На его борту также находится 13 членов экипажа.
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Анастасия Чинкова