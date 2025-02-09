Избранница известного своей жестокостью к женщинам Марата Башарова беременна: поклонники обратили внимание на её округлившиеся формы

Марат Башаров (фото: Instagram* @marabash1)
Совсем недавно стало известно, что актёр Марат Башаров готовится к третьей свадьбе. А на днях поклонники заметили, что фигура его избранницы, 35-летней Аси Борисовой, заметно округлилась. Пару поздравляют со скорым пополнением.
Марат Башаров и Ася Борисова вместе уже более трёх лет. Пара счастлива и не скрывает своих чувств на публике. Между тем поклонники заметили, что у избранницы 50-летнего телеведущего округлился живот и набухла грудь.
Башаров и Борисова пока никак не комментируют эти заявления.
Второй женой стала Елизавета Шевыркова. Она заявила, что Башаров избил её, когда она была беременна их сыном Марселем, а после сломал ей нос на глазах у ребёнка. В 2019 году пара рассталась по инициативе девушки.
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*запрещён в РФ
Башаров и Борисова пока никак не комментируют эти заявления.
«Она пулей несётся в туалет. Может, её мучает токсикоз или частое мочеиспускание, что характерно для беременных?», – задаются вопросами репортёры шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.Напомним, что Башаров дважды был женат. Первую супругу Екатерину Архарову он избил через несколько месяцев после свадьбы. Девушка попала в больницу с сотрясением мозга и переломом носа. После этого она подала на развод.
Второй женой стала Елизавета Шевыркова. Она заявила, что Башаров избил её, когда она была беременна их сыном Марселем, а после сломал ей нос на глазах у ребёнка. В 2019 году пара рассталась по инициативе девушки.
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«Такого БДСМ больше не встретила»: почему бывшая Башарова хочет к нему вернуться после перелома носа и что его связывало с Навкой
«Спастись от насилия»: Психоаналитик объяснила поведение сбежавшей от Башарова дочки
«Сбежала от бухого отца»: в чем Марата Башарова обвинила его дочь и о каком позорном пороке артиста стало известно
*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова