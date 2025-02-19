Жителя Раменского избил и ограбил собутыльник-иностранец

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Заявление о побоях и краже банковской карты и телефона написал в полицию на своего знакомого житель подмосковного Раменского, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Пострадавший объяснил, что он выпивал со знакомым в своей квартире, когда тот напал на него, нанёс телесные повреждения, забрал мобильный телефон и банковскую карту и через приложение снял деньги со счёта. Ущерб составил 32 тысячи рублей», — говорится в сообщении.Полицейские задержали опасного собутыльника, им оказался ранее судимый уроженец одной из республик ближнего зарубежья.
Против задержанного завели уголовное дело по статье «Грабёж» и оставили под стражей до суда.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали 45-летнюю женщину, организовавшую в своём дачном доме лабораторию по производству амфетамина.
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