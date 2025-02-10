Жена Паши Техника вызвала полицию: рэпер сорвался и устроил дебош на глазах у маленького сына

Паша Техник (фото: Instagram* @techniquepashalive)
Два года назад Пашу Техника экстренно госпитализировали с передозировкой. Рэпер находился в коме и чудом остался жив. После этого он старался избегать запрещённых веществ.
Тогда Паше удалось вернуться в семью и наладить отношения с маленьким сыном. Музыкант уверял, что оставил наркотики в прошлом. Однако вчера он снова сорвался, о чём рассказала его супруга в своём Telegram-канале.
Также она отметила, что супруг избил её и разбил несколько бутылок о дверь. Шестилетний сын в это время наблюдал за происходящим, мальчик пережил сильное эмоциональное потрясение.
Ева написала заявление в полицию.
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*запрещён в РФ
«Пришёл момент, когда пришлось вызвать правоохранительные органы. На что они сфоткались с ним и уехали. Ни рехабы, ни помощь никакая ничего не поможет. Наркомания, биполярное расстройство – это страшно. Распыленный перцовый баллон, рукоприкладство, ребёнок в слезах. Я все зафиксировала, конечно, на видео что будет предоставлено в полицию», – рассказала Ева Карицкая.
Также она отметила, что супруг избил её и разбил несколько бутылок о дверь. Шестилетний сын в это время наблюдал за происходящим, мальчик пережил сильное эмоциональное потрясение.
Ева написала заявление в полицию.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова