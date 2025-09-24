Эскорт-услуги в Москве подорожали в полтора-два раза
В Москве эскорт-услуги подорожали в полтора-два раза. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.
На стоимость услуг повлияли дорожающие импортные препараты и оборудование для косметических процедур. Также выросли расходы на аренду элитного жилья, одежду, аксессуары и сопутствующие товары. В результате час услуг, который стоил 10 тысяч рублей, подорожал до 15-20 тысяч. Услуги за 20 тысяч в час стали стоить 30-40 тысяч.
Клиенты массово отреагировали на новый прайс и стали реже обращаться к профессионалкам. Многие мужчины перешли на сайты знакомств или тематические ресурсы в поисках содержанок.
Непрофессионалки часто соглашаются на сумму около 20 тысяч рублей за длительную встречу в 2–4 часа, не ограничивая время строго. Эскортницы немного снизили цены, но мужчины теперь предпочитают более неформальный формат свиданий.
