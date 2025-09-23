Достижения.рф

«Спустя восемь лет»: Дело об изнасиловании 6-летнего мальчика передали в суд

В Татарстане передали в суд дело об изнасиловании шестилетнего мальчика
Фото: Istock/kieferpix

В Татарстане суд будет рассматривать уголовное дело в отношении местного жителя. Следствие обвиняет его в насильственных действиях сексуального характера против несовершеннолетнего. Подробности сообщает управление СК РФ по региону.



Инцидент произошёл в 2017 году, когда пострадавшему мальчику было шесть лет. Находясь в алкогольном опьянении, мужчина совершил над ребёнком преступление против половой неприкосновенностии и скрылся.

Потерпевший сообщил о произошедшем только в прошлом году. Знаком ли был мальчик с обвиняемым, в сообщении не уточняют. Следователи отмечают, что, несмотря на восьмилетний срок, им удалось собрать исчерпывающую доказательную базу.

В настоящее время насильник находится под стражей. Материалы уголовного дела поступили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Петербурге задержали педофила за изнасилование подростка из Таджикистана.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0