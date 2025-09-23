«Спустя восемь лет»: Дело об изнасиловании 6-летнего мальчика передали в суд

23 сентября 2025, 20:50

В Татарстане передали в суд дело об изнасиловании шестилетнего мальчика

Фото: Istock/kieferpix

В Татарстане суд будет рассматривать уголовное дело в отношении местного жителя. Следствие обвиняет его в насильственных действиях сексуального характера против несовершеннолетнего. Подробности сообщает управление СК РФ по региону.