«Спустя восемь лет»: Дело об изнасиловании 6-летнего мальчика передали в суд
В Татарстане суд будет рассматривать уголовное дело в отношении местного жителя. Следствие обвиняет его в насильственных действиях сексуального характера против несовершеннолетнего. Подробности сообщает управление СК РФ по региону.
Инцидент произошёл в 2017 году, когда пострадавшему мальчику было шесть лет. Находясь в алкогольном опьянении, мужчина совершил над ребёнком преступление против половой неприкосновенностии и скрылся.
Потерпевший сообщил о произошедшем только в прошлом году. Знаком ли был мальчик с обвиняемым, в сообщении не уточняют. Следователи отмечают, что, несмотря на восьмилетний срок, им удалось собрать исчерпывающую доказательную базу.
В настоящее время насильник находится под стражей. Материалы уголовного дела поступили в суд для рассмотрения по существу.
Ранее в Петербурге задержали педофила за изнасилование подростка из Таджикистана.
Читайте также: