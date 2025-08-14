Достижения.рф

В Красноярске подростки избили школьницу отказ дать им электронную сигарету

Фото: iStock/Benjamin Robinson

В Красноярске подростки избили школьницу после отказа дать им электронную сигарету. Об этом сообщает telegram-канал Kras Mash.



Как стало известно, девочка гуляла после занятий в музыкальной школе. В это время к ней подошли двое подростков с претензией по поводу внешности школьницы. После один из них попросил у нее электронную сигарету, но получил отказ.

Это стало поводом для того, чтобы нанести девочке несколько ударов кулаком по голове. Мама школьницы сводила ребёнка на медэкспертизу и написала заявление в полицию.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0