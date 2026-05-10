«Есть угроза жизни»: В Нижегородской области подростки пропали во время похода
В Нижегородской области во время похода пропали двое подростков. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород без цензуры».
Подростки ушли из дома в селе Владимирское 8 мая и не вернулись. Они планировали поход, но на связь с родственниками дети больше не выходили.
Последний раз их видели в районе озера Светлояр. Местность там непростая: кругом сплошные леса и болота. В таких условиях легко потерять ориентиры и не найти дорогу назад. Родители забили тревогу и обратились за помощью.
К поискам подключились спецслужбы и волонтёры. 10 мая поисково-спасательный центр «Рысь» объявил срочный сбор людей. Добровольцы прочёсывают лесной массив и обследуют болотистую местность. В сообщении уточняется: существует угроза жизни детей.
