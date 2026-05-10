В Свердловской области мощный пожар охватил семь жилых домов
В посёлке Бисерть Свердловской области огонь охватил семь жилых домов. Об этом сообщает региональное МЧС России.
Пожар быстро перекинулся на соседние строения. Плотная застройка и сильный ветер с порывами до 20 м/с способствуют распространению огня. Уточняется, что воспламенение в жилых помещениях не привело к пострадавшим.
Общая площадь возгорания достигла 800 квадратных метров. На месте работают более 60 спасателей и 18 единиц техники. В региональном МЧС сообщили, что пожарные локализовали возгорание. Для жителей сгоревших домов организовали пункт временного размещения. Губернатор области Денис Паслер держит ситуацию на контроле.
Ранее в Ленинградской области произошёл пожар на производстве. Уточняется, что огонь охватил 500 квадратных метров.
