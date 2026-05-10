Майский снегопад в ХМАО парализовал движение десятков машин на трассе «Югра»
Мощный майский снегопад остановил десятки автомобилей на трассе в ХМАО. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Очевидцы рассказали, что машины стоят на трассе «Югра». Дорожные службы ввели ограничения на участке протяжённостью почти 400 километров. На дорогах практически нулевая видимость.
Непогода заставила власти Ханты-Мансийска перенести пешеходные экскурсии на улице. В регионе работает дорожная техника. Специалисты рекомендовали жителям воздержаться от дальних поездок.
Сообщается, что мощный снегопад и шквалистый ветер пришли в ХМАО с Урала. Там сильный ураган оставил десятки тысяч человек без электричества.
