Майский снегопад в ХМАО парализовал движение десятков машин на трассе «Югра»

Фото: Istock/kenkonj

Мощный майский снегопад остановил десятки автомобилей на трассе в ХМАО. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.



Очевидцы рассказали, что машины стоят на трассе «Югра». Дорожные службы ввели ограничения на участке протяжённостью почти 400 километров. На дорогах практически нулевая видимость.

Непогода заставила власти Ханты-Мансийска перенести пешеходные экскурсии на улице. В регионе работает дорожная техника. Специалисты рекомендовали жителям воздержаться от дальних поездок.

Сообщается, что мощный снегопад и шквалистый ветер пришли в ХМАО с Урала. Там сильный ураган оставил десятки тысяч человек без электричества.

Ольга Щелокова

