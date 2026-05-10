В Ленобласти катер с пассажирами вылетел из Невы на берег и врезался в камни
Минувшей ночью в акватории Невы в черте Отрадного пассажирский катер вылетел на каменистый берег. Подробности приводит Северо-Западная транспортная прокуратура.
Из-за жёсткого удара о береговую линию две пассажирки получили травмы разной степени тяжести. По предварительным сведениям, причина происшествия — судоводитель не справился с управлением в темноте.
Сотрудники поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга оперативно прибыли на место, перевезли пострадавших на берег и передали их бригаде скорой помощи. Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности судоходства и правах пассажиров.
Ранее следователи предъявили обвинение двум россиянам в крушении теплохода на Енисее. Сообщается, что им вменили в вину разлив топлива на водном объекте.
