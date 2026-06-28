Естественные роды унесли жизнь матери и ребенка в Иркутске

28 июня 2026, 17:10

Baza: младенец с женщиной погибли в Иркутске во время родов

Фото: istockphoto/sudok1

В Иркутске следователи начали доследственную проверку по факту смерти 28-летней пациентки и её новорожденного ребёнка. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.