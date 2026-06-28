Естественные роды унесли жизнь матери и ребенка в Иркутске
В Иркутске следователи начали доследственную проверку по факту смерти 28-летней пациентки и её новорожденного ребёнка. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации источника, вечером 21 июня жительницу Ангарска Анастасию доставили в родильный дом Ленинского района Иркутска с уже отошедшими водами. Несмотря на то, что вес плода составлял около 4,2 килограмма, медицинские работники приняли решение проводить роды через естественные родовые пути.
Подробности произошедшего в медучреждении родственникам погибшей не разглашались. Позже семья получила свидетельства о смерти матери и младенца. В официальных документах указали, что женщина скончалась от эмболии околоплодными водами, а ребёнок, согласно заключению врачей, умер ещё внутриутробно.
Родные Анастасии обратились в региональное управление Следственного комитета. В настоящее время по указанному факту организовали проверку, устанавливаются все обстоятельства трагедии.
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