Девушка родила ребёнка прямо в подмосковной электричке
В Подмосковье вечером на станции Софрино пассажирка родила ребёнка прямо в вагоне электрички. Об этом сообщили в оперативных службах.
По свидетельствам очевидцев, состав остановили, после чего в поезд зашли врачи скорой помощи. Пассажиры самостоятельно покинули вагон, чтобы не мешать медикам принимать роды.
Поезд не отправлялся до тех пор, пока ребёнок не появился на свет. Процедура завершилась благополучно.
Ранее специалисты Московского областного НИИ акушерства и гинекологии им. академика В. И. Краснопольского приняли роды у женщины после того, как она перенесла шесть курсов химиотерапии. Малыш родился здоровым.
