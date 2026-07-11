Эстонец и украинец осквернили церковь и получили штраф
В Тбилиси оштрафовали двух иностранных туристов за осквернение церковного здания. Инцидент произошёл на улице Коте Абхази в центре грузинской столицы, сообщает телеканал Rustavi2.
В социальных сетях появилась видеозапись, на которой двое мужчин справляют нужду у стены храма. Ролик вызвал возмущение общественности, после чего полиция начала разбирательство.
Личности нарушителей быстро установили. По информации грузинской журналистки Лизы Гегечкори, задержанные оказались гражданами Эстонии и Украины.
В МВД Грузии подтвердили факт происшествия и сообщили, что в отношении иностранцев применили штрафные санкции. При этом в ведомстве не уточнили, по каким именно статьям составили протоколы.
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