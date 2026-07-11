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Эстонец и украинец осквернили церковь и получили штраф

Rustavi2: В Тбилиси эстонцу и украинцу выписали штраф за осквернение храма
Фото: istockphoto/bruev

В Тбилиси оштрафовали двух иностранных туристов за осквернение церковного здания. Инцидент произошёл на улице Коте Абхази в центре грузинской столицы, сообщает телеканал Rustavi2.



В социальных сетях появилась видеозапись, на которой двое мужчин справляют нужду у стены храма. Ролик вызвал возмущение общественности, после чего полиция начала разбирательство.

Личности нарушителей быстро установили. По информации грузинской журналистки Лизы Гегечкори, задержанные оказались гражданами Эстонии и Украины.

В МВД Грузии подтвердили факт происшествия и сообщили, что в отношении иностранцев применили штрафные санкции. При этом в ведомстве не уточнили, по каким именно статьям составили протоколы.

Никита Кротов

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