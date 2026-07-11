Эстонец и украинец осквернили церковь и получили штраф

11 июля 2026, 21:42

Rustavi2: В Тбилиси эстонцу и украинцу выписали штраф за осквернение храма

Фото: istockphoto/bruev

В Тбилиси оштрафовали двух иностранных туристов за осквернение церковного здания. Инцидент произошёл на улице Коте Абхази в центре грузинской столицы, сообщает телеканал Rustavi2.