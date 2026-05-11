В Европе осквернили памятник советским воинам
В ночь с 8 на 9 мая неизвестные нанесли граффити на памятник советским воинам-освободителям на Шварценбергплац в Вене. Как сообщили РИА Новости в земельной полиции, по указанному факту начали расследование.
В правоохранительных органах уточнили, что монумент оперативно очистили от надписей. Следствие продолжается, о случившемся также проинформировали Земельное управление по защите государства и борьбе с экстремизмом. Памятник воинам Красной армии, павшим при освобождении Австрии от нацизма, открыли в центре венской площади Шварценбергплац в августе 1945 года.
Ранее в Хорватии осквернили памятник Юрию Гагарину в городе Пула. По данным дипмиссии, двое неизвестных мужчин с помощью баллончика с краской закрасили бюст первого космонавта и нанесли на монумент проукраинские надписи.
Повреждения оперативно устранили. Официальных комментариев от правоохранителей не было.
