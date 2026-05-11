В Европе осквернили памятник советским воинам

11 мая 2026, 19:26

В австрийской Вене расследуют осквернение памятника советским воинам 9 мая

Фото: istockphoto/picturesd

В ночь с 8 на 9 мая неизвестные нанесли граффити на памятник советским воинам-освободителям на Шварценбергплац в Вене. Как сообщили РИА Новости в земельной полиции, по указанному факту начали расследование.