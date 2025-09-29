Достижения.рф

Неизвестные осквернили памятник Юрию Гагарину в Хорватии

Фото: iStock/ojos de hojalata

В Хорватии осквернили памятник Юрию Гагарину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство в Загребе.



Памятник первому космонавту установлен в городе Пула.

По данным дипмиссии, неизвестные двое мужчин закрасили краской из баллончика бюст Гагарина и нанесли на памятнике проукраинские надписи.

Повреждения уже устранили: активисты движения соотечественников и преподаватели колледжа, на территории которого располагается памятник, оперативно смыли краску.

Официальных комментариев правоохранительных органов Хорватии по факту инцидента пока не поступало.

Анастасия Чинкова

