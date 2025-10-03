Вандалы осквернили кладбище в российском городе
В Свердловской области, в городе Реж, неизвестные разрушили множество памятников и крестов на Никольском кладбище.
Пресс-секретарь регионального управления МВД России полковник Валерий Горелых сообщил об этом инциденте в беседе с Ura.ru.
Погром произошел 2 октября. Местная жительница обратилась в полицию, сообщив о повреждении надгробия своего отца. В результате вандалы повалили около десяти памятников и крестов.
Горелых предположил, что к разрушениям могут быть причастны лица с неадекватным поведением, наркозависимые или трудные подростки. Полиция начала проверку и обещает принять меры. Расследование взято под контроль руководства.
