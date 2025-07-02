Эстонец обвинил жительницу ЛНР в абьюзе и сжег ее имущество
Эстонец обвинил жительницу ЛНР в абьюзе и сжег ее имущество. Об этом пишет Telegram-канал Mash на Донбассе.
30-летний Эдвард познакомился с жительницей ЛНР в интернете. Они общались восемь месяцев, потом мужчина оформил визу, отказался от гражданства и переехал к возлюбленной.
В ЛНР Эдвард попытался стать актером, однако не смог. Спустя время он предложил избраннице уехать из республики, но она не соглашалась — говорила, что отец против.
После этого мужчина поджег четыре хозпостройки и машину девушки. Он также врал друзьям в Эстонии, что оказался в рабстве, у него забрали документы, а избранница его избивает. Вскоре жительница ЛНР обратилась в полицию. Против Эдварда возбудили дело.
Тем временем эстонец ушел в запой со знакомым и чуть не зарезал его. По данным прокуратуры ЛНР, дело уже в суде. Злоумышленнику грозит от 10 до 15 лет колонии.
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