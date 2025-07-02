02 июля 2025, 13:09

Эстонца осудят в ЛНР за поджог имущества сожительницы и попытку убийства

Фото: iStock/Zolnierek

Эстонец обвинил жительницу ЛНР в абьюзе и сжег ее имущество. Об этом пишет Telegram-канал Mash на Донбассе.