В Архангельской области задержали педофила, растлившего племянницу
В Архангельской области задержали педофила, совращавшего племянницу много лет
В Архангельской области задержали 33-летнего мужчину, который вступал в интимную связь с племянницей на протяжении нескольких лет, сообщает РЕН ТВ.
Как уточнил источник телеканала, девочке было семь лет, когда к ней начал приставать горе-родственник. В полицию пострадавшая обратилась сама, ей сейчас 15 лет.
Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Педофила задержали на железнодорожной станции в Воронежской области.
Читайте также: