В Архангельской области задержали педофила, растлившего племянницу

В Архангельской области задержали педофила, совращавшего племянницу много лет

В Архангельской области задержали 33-летнего мужчину, который вступал в интимную связь с племянницей на протяжении нескольких лет, сообщает РЕН ТВ.



Как уточнил источник телеканала, девочке было семь лет, когда к ней начал приставать горе-родственник. В полицию пострадавшая обратилась сама, ей сейчас 15 лет.

Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Педофила задержали на железнодорожной станции в Воронежской области.

Анастасия Чубина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0