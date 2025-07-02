В Архангельской области задержали педофила, растлившего племянницу

02 июля 2025, 11:24

В Архангельской области задержали педофила, совращавшего племянницу много лет

В Архангельской области задержали 33-летнего мужчину, который вступал в интимную связь с племянницей на протяжении нескольких лет, сообщает РЕН ТВ.