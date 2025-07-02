Пятилетнего ребёнка затянуло в досмотровый аппарат на российском вокзале
В Санкт-Петербурге маленького ребёнка затянуло в устройство, предназначенное для просмотра людей и багажа на железнодорожном вокзале. Подробности сообщает 78.ru.
Инцидент случился на Московском вокзале. Пятилетний ребёнок вместе с матерью проходил через досмотровый аппарат и, в порыве любопытства, засунул свою руку в устройство. Женщина не заметила данного действия сына и кисть мальчика зажало между металлическим роликом и лентой. Несовершеннолетнего срочно госпитализировали.
Медики, проведя рентгенологический осмотр, установили, что у мальчика никаких переломов нет. У ребёнка выявили ушиб и гематому локтя и правого плеча соответственно. В медицинскому учреждении пострадавшему наложили гипс. Дальнейшее лечение ребёнок проведёт дома.
Ранее сообщалось о шалости ребёнка в лифте, из-за которой он чуть не погиб.
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