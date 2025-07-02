Пятилетнего ребёнка затянуло в досмотровый аппарат на российском вокзале

02 июля 2025, 12:01

В Петербурге ребёнка затянуло в досмотровый аппарат на вокзале

Фото: Istock/Iuliia Mikhalitskaia

В Санкт-Петербурге маленького ребёнка затянуло в устройство, предназначенное для просмотра людей и багажа на железнодорожном вокзале. Подробности сообщает 78.ru.