Задержан владелец автомойки в Каменске-Уральском, где пытали студенток

02 июля 2025, 12:01

Фото: iStock / choochart choochaikupt

В Каменске-Уральском задержан бывший владелец автомойки и пункта приема металла, которого подозревают в совершении актов насилия на территории своего бизнеса. По данным источника E1.RU, на автомойку привозили людей, обманувших преступную группу или отказавшихся участвовать в их незаконных схемах, включая «дропперов».