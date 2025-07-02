Задержан владелец автомойки в Каменске-Уральском, где пытали студенток
В Каменске-Уральском задержан бывший владелец автомойки и пункта приема металла, которого подозревают в совершении актов насилия на территории своего бизнеса. По данным источника E1.RU, на автомойку привозили людей, обманувших преступную группу или отказавшихся участвовать в их незаконных схемах, включая «дропперов».
В феврале стало известно об инциденте, когда трое мужчин принудительно посадили в машину студенток, одна из которых несовершеннолетняя, и отвезли на эту автомойку. Там их раздели, облили холодной водой, избили и снимали происходящее на телефон.
Владелец, пытавшийся скрыться от правосудия после начала операции в апреле, был объявлен в федеральный розыск и задержан.
Читайте также: