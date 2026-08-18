Эстонские таможенники не позволили финке провезти в Россию алюминиевую сковороду

18 августа 2026, 23:44

Delfi: Эстонская таможня не дала гражданке Финляндии ввезти в РФ санкционную сковороду

Фото: iStock/Victor_69

На эстонско-российской границе таможенники пресекли попытку провоза запрещённых санкциями ЕС товаров – у гражданки Финляндии изъяли алюминиевую сковороду, а также нашли украшение, спрятанное на ноге. Об этом сообщает новостной портал Delfi со ссылкой на налогово-таможенный департамент Эстонии.