Эстонские таможенники не позволили финке провезти в Россию алюминиевую сковороду
На эстонско-российской границе таможенники пресекли попытку провоза запрещённых санкциями ЕС товаров – у гражданки Финляндии изъяли алюминиевую сковороду, а также нашли украшение, спрятанное на ноге. Об этом сообщает новостной портал Delfi со ссылкой на налогово-таможенный департамент Эстонии.
Инцидент произошёл 11 августа на пункте пропуска Нарва. Отмечается, что 39-летняя женщина направлялась в Россию и не задекларировала ничего, однако в багаже у неё обнаружили новую алюминиевую сковороду, вывоз которой запрещён санкциями. Кроме того, эстонские таможенники нашли пустую коробку из-под ювелирного изделия с сертификатом подлинности – сам браслет стоимостью 1500 евро женщина спрятала на большом пальце ноги.
Нарушительницу оштрафовали на 560 евро, после чего она вернулась на территорию Эстонии вместе с товарами. Среди других подсанкционных предметов, которые люди иногда пытаются провезти, в ведомстве упомянули: вафельницу, беспроводные микрофоны, жёсткие диски, флешки, пауэрбанк, умные очки и прочие товары.
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