В Подмосковье вспыхнула бывшая усадьба князей Голицыных

18 августа 2026, 23:24

В подмосковной Балашихе загорелась бывшая усадьба князей Голицыных, пожар локализовали

Фото: iStock/Distortion Media

В Подмосковье загорелась бывшая усадьба князей Голицыных. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, публикуя кадры ночного пламени.