В Подмосковье вспыхнула бывшая усадьба князей Голицыных
В Подмосковье загорелась бывшая усадьба князей Голицыных. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, публикуя кадры ночного пламени.
Речь идет об усадьбе Пехра-Яковлевское на Леоновском шоссе. Предварительно, возгорание произошло на четвёртом этаже главного дома-дворца, вскоре огонь перекинулся на крышу — появилась угроза распространения пожара по территории всего здания.
На место оперативно прибыли экстренные службы. Специалистам удалось локализовать пожар на 200 «квадратах», тушение продолжается. Информации о пострадавших не поступало, причину случившегося выясняют.
Напомним, что бывшая усадьба князей Голицыных является памятником архитектуры федерального значения и находится в собственности государства. Объект передан в ведение Российского государственного аграрного заочного университета (РГАЗУ), на который возложена обязанность обеспечивать его сохранность. Telegram-канал Mash уточняет, что сейчас усадьба выставлена на торги – покупатель должен взять на себя работы по восстановлению исторического здания.
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