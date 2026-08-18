Врач Дикманов связал сонливость в обед с биоритмами

18 августа 2026, 20:58

Фото: iStock/fizkes

Упадок энергии после обеда является естественным физиологическим процессом, а не признаком лени или сбоя в организме. Об этом рассказал ведущий медицинский советник компании «Промомед» Виктор Дикманов.





В разговоре с Life.ru он отметил, что у многих людей концентрация внимания заметно снижается примерно между 13 и 16 часами. Прием пищи может усилить этот эффект.





«После еды организм переключается на переработку и усвоение питательных веществ: активируется парасимпатическая нервная система, выделяется инсулин, меняется концентрация кишечных гормонов, отвечающих за насыщение и пищеварение», — пояснил Дикманов.

«Обратите внимание на дату обжарки на упаковке. Чем ближе дата, тем лучше. Упаковка должна быть непроницаемой к свету и воздухообмену, желательно вакуумная или с клапаном выпуска углекислого газа», — говорится в материале издания.