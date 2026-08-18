Врач Дикманов связал сонливость в обед с биоритмами
Упадок энергии после обеда является естественным физиологическим процессом, а не признаком лени или сбоя в организме. Об этом рассказал ведущий медицинский советник компании «Промомед» Виктор Дикманов.
В разговоре с Life.ru он отметил, что у многих людей концентрация внимания заметно снижается примерно между 13 и 16 часами. Прием пищи может усилить этот эффект.
«После еды организм переключается на переработку и усвоение питательных веществ: активируется парасимпатическая нервная система, выделяется инсулин, меняется концентрация кишечных гормонов, отвечающих за насыщение и пищеварение», — пояснил Дикманов.
По его словам, половина обеда должна состоять из овощей, а оставшиеся две четверти остаются на белок и углеводы. Дополнительно можно добавить немного полезных жиров для более длительного сохранения сытости.
Кроме того, нельзя забывать о питьевом режиме. Именно простая вода является лучшим способом утолить жажду. При этом кофе тоже вносит свой вклад в поступление жидкости, тем не менее избыток кофеина может усилить чувство тревожности и сердцебиение, заключил Дикманов.
Тем временем Общественная Служба Новостей советует при выборе кофе в зернах обращать внимание на свежесть, которая является главным фактором вкуса. Аромат свежих зерен напоминает шоколад, орехи или ягоды.
«Обратите внимание на дату обжарки на упаковке. Чем ближе дата, тем лучше. Упаковка должна быть непроницаемой к свету и воздухообмену, желательно вакуумная или с клапаном выпуска углекислого газа», — говорится в материале издания.
Для френч-пресса и капельной кофеварки эксперты посоветовали выбирать зерна со средней обжаркой. Для эспрессо-машины подойдут зерна с пометкой «для эспрессо», а для гейзерной кофеварки лучше выбирать средний помол и среднюю обжарку.