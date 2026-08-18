На трассе в Самарской области семь человек пострадали в ДТП с двумя «Газелями»
На трассе М-5 в Самарской области произошло столкновение грузового автомобиля и пассажирской «Газели», в результате которого семь человек получили травмы. Информацию предоставила региональная прокуратура.
По сведениям ведомства, авария случилась 18 августа примерно в 18:15 (17:15 мск) на участке дороги между селом Зелёновка и посёлком Прибрежный.
Один из автомобилей — грузовая «Газель» — перевозил товары для маркетплейса, вторая машина, грузопассажирская «Газель», везла рабочих строительной бригады. В прокуратуре уточнили, что в результате ДТП пострадали оба водителя и пять пассажиров.
Медики доставили всех пострадавших в больницу, где им оказывают необходимую помощь. Сотрудники прокуратуры Ставропольского района взяли ход проверки по факту аварии на контроль. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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