На трассе в Самарской области семь человек пострадали в ДТП с двумя «Газелями»

18 августа 2026, 22:24

Фото: Istock/maxim4e4ek

На трассе М-5 в Самарской области произошло столкновение грузового автомобиля и пассажирской «Газели», в результате которого семь человек получили травмы. Информацию предоставила региональная прокуратура.