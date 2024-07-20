В Дагестане из-за шести соток земли расстреляли участника СВО

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В Дагестане земляки-рэкетиры расстреляли участника специальной военной операции Бозигита Алибекова. Конфликт произошёл из-за земельного спора.
История с землёй началась ещё в 2015 году, передаёт телеграм-канал Baza. Тогда глава села Ачагул по фиктивной справке вывел гектар земли из государственной собственности. Позднее, когда махинации были раскрыты, на землю был наложен арест. Шесть соток из этого гектара получил местный житель Магомед Алибеков, однако право собственности не оформил.
Из-за неразберихи с документами на участок также стала претендовать и семья жительницы села Махмудовой, состоящей с Магомедом в родстве. Тем временем, из зоны СВО вернулся сын Алибекова Бозигит и они начали на спорном участке строительные работы.
Это не понравилось семейству Махмудовых, и конфликт вышел на новый уровень. 13 июля в селе произошла массовая перестрелка с участием сторонников Махмудовых и Алибековых. Применялся пистолет Макарова и карабин «Сайга». В результате Бозигит был убит, ещё четыре человека получили ранения.
Правоохранители опасаются, что конфликт далеко не исчерпан, так как на похороны приедет брат Бозигита, который сейчас также проходит службу в зоне СВО. Опасаясь нового кровопролития, полиция сейчас держит в селе три усиленных экипажа ДПС.
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Из-за неразберихи с документами на участок также стала претендовать и семья жительницы села Махмудовой, состоящей с Магомедом в родстве. Тем временем, из зоны СВО вернулся сын Алибекова Бозигит и они начали на спорном участке строительные работы.
Это не понравилось семейству Махмудовых, и конфликт вышел на новый уровень. 13 июля в селе произошла массовая перестрелка с участием сторонников Махмудовых и Алибековых. Применялся пистолет Макарова и карабин «Сайга». В результате Бозигит был убит, ещё четыре человека получили ранения.
Правоохранители опасаются, что конфликт далеко не исчерпан, так как на похороны приедет брат Бозигита, который сейчас также проходит службу в зоне СВО. Опасаясь нового кровопролития, полиция сейчас держит в селе три усиленных экипажа ДПС.
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Александр Бойцов