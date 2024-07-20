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В Дагестане из-за шести соток земли расстреляли участника СВО

20 июля 2024, 18:46
Фото: istockphoto/Savusia Konstantin

Фото: istockphoto/Savusia Konstantin

В Дагестане земляки-рэкетиры расстреляли участника специальной военной операции Бозигита Алибекова. Конфликт произошёл из-за земельного спора.
История с землёй началась ещё в 2015 году, передаёт телеграм-канал Baza. Тогда глава села Ачагул по фиктивной справке вывел гектар земли из государственной собственности. Позднее, когда махинации были раскрыты, на землю был наложен арест. Шесть соток из этого гектара получил местный житель Магомед Алибеков, однако право собственности не оформил.

Из-за неразберихи с документами на участок также стала претендовать и семья жительницы села Махмудовой, состоящей с Магомедом в родстве. Тем временем, из зоны СВО вернулся сын Алибекова Бозигит и они начали на спорном участке строительные работы.



Это не понравилось семейству Махмудовых, и конфликт вышел на новый уровень. 13 июля в селе произошла массовая перестрелка с участием сторонников Махмудовых и Алибековых. Применялся пистолет Макарова и карабин «Сайга». В результате Бозигит был убит, ещё четыре человека получили ранения.

Правоохранители опасаются, что конфликт далеко не исчерпан, так как на похороны приедет брат Бозигита, который сейчас также проходит службу в зоне СВО. Опасаясь нового кровопролития, полиция сейчас держит в селе три усиленных экипажа ДПС.

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#дагестан
В Омске во время пожара после аварии на газопроводе погиб человек
20 июля 2024, 18:40

Фото: istockphoto/Distortion Media

В Омске ликвидирован пожар, в результате которого сгорели шесть домов в частном секторе. Один человек погиб.
Огонь вспыхнул во время устранения неполадок на газопроводе сотрудниками газовой службы, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Омской области. Огонь распространился на территории в тысячу квадратных метров. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, полиция, прокуратура и следователи. В ходе тушения огня было найдено тело одного погибшего.

Огонь вскоре удалось ликвидировать. Следственный комитет начал проверку в связи с пожаром. Кроме того, региональной прокуратурой также инициирована проверка обстоятельств возникновения возгорания. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

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В здании ТЦ «Галерея» в центре Петербурга начался пожар
20 июля 2024, 17:06

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В знаменитом торговом центре «Галерея», что на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге, начался пожар. Очевидцы впервые заметили задымление на фудкорте на пятом этаже в четвёртом часу дня.
Покупателей и сотрудников торгового комплекса по громкой связи попросили покинуть здание, сообщает телеграм-канал «Фонтанка SPB Online». На место прибыли пожарные, которые сразу приступили к обследованию здания, чтобы выяснить местонахождение очага возгорания. К тому времени дым был заметен уже и над крышей торгового центра. Были привлечены 19 человек личного состава пожарно-спасательной службы и четыре машины специальной техники.

Источник огня и дыма был обнаружен в кафе на пятом этаже. Горение происходило в вентиляционной вытяжке. Оно было ликвидировано в течение нескольких минут. От дыма и огня никто не пострадал. На время инцидента в районе «Галереи» было временно перекрыто движение по Лиговскому проспекту.

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Мэр Краснодара Наумов приехал на митинг жителей из-за отсутствия света
20 июля 2024, 15:30

Фото: istockphoto/kornyeyeva

В микрорайоне Россинского в Краснодаре в восьми домах уже на протяжении месяца происходят массовые отключения электричества. Возмущённые жители решили привлечь к проблеме внимание местных властей и перекрыли проезжую часть улицы Краеведа Соловьёва.
Жители двух домов по этой улице и улице Крузенштерна остались к тому же и без воды из-за аварии на электросетях. К митингующим гражданам приехал мэр Краснодара Евгений Наумов. Он сообщил в своём телеграм-канале, что жителям указанных домов будет организован подвоз воды, соответствующее распоряжение уже отдано. Сообщалось, что в жилых комплексах «Атлант», «Дружный» и «Краски» электричества нет уже почти сутки.

По словам местных жителей, свет отключали сначала по одному разу в неделю, потом по три. Теперь в домах, некоторые из которых на 540 квартир, света нет по 12-15 часов в сутки. При этом в городе 39 градусов. Жители говорят, что о плановых работах УК их не предупреждала. Краснодарэнерго на звонки не отвечает, аварийная служба не выезжает. Глава городской администрации пообещал взять ситуацию с восстановлением в домах нормального электроснабжения под свой личный контроль.

Стоит отметить, что проблемы с электроснабжением этим летом происходят не только в Краснодаре, но и в Ейске, и ряде других городов на юге России из-за дефицита мощности в энергосистеме и перегрузки сети из-за высокого потребления.

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#контроль
#аварии
#жители
#свет
#мэр
#электричество
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Завернули в пакет и выбросили в реку: как красавицу с Урала обвинили в обмане и нашли изуродованной
В реке Урал нашли тело женщины в мусорном мешке: что известно
20 июля 2024, 15:25

Фото: istockphoto/Петр Ткаченко

Жители Челябинской области обнаружили жуткую находку. На берегу реки Урал лежал черный мешок, в котором находилось что-то крупное, похожее на человеческий силуэт. Бдительные граждане вызвали полицию и оказалось не зря. В пакет была замотана женщина со связанными руками и ногами. О том, кем оказалась убитая и за что с ней расправились расскажет редакция «Радио 1».

Мешок с телом нашли возле реки на Урале


Мешок с телом молодой девушки был обнаружен на берегу реки Урал в Магнитогорске 18 июля. Очевидцы сразу сообщили о находке в полицию. Прибывшие на место правоохранители установили, что перед смертью девушка была жестоко избита. Руки и ноги жертвы были связаны, а на голове был еще один черный пакет.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливаются причастные к убийству лица.

Кем оказалась убитая на Урале девушка


Найденной в реке оказалась 31-летняя Александра из Магнитогорска. В изуродованном лице было трудно узнать миловидную блондинку с серыми глазами. Знакомые убитой все как один отмечают ее красоту и чувство юмора.

«Саша была очень красивая, интересная, умная девушка. Я даже сейчас могу вспомнить ее улыбку, хотя не виделись очень давно. Она добрая, веселая, с хорошим чувством юмора. После выпуска мы с ней не общались. Жаль, что все так обернулось, – рассказала журналистам однокурсница убитой.

Известно, что у девушки остался 8-летний ребенок.

За что ее убили


Журналистам издания «Комсомольская правда» удалось выяснить, что в биографии женщины было не все гладко и ее прежде обвиняли в мошенничестве. Александра сначала работала в туристической компании, но получив клиентскую базу, стала искать путевки клиентам самостоятельно. Дважды девушка обманула одну и ту же женщину, которая была вынуждена написать об этом заявление в полицию.

Дело в отношении убитой не успело получить продолжение. Сначала Александра не являлась в суд из-за болезни, а потом вовсе пропала. Последний раз девушку видели в мае. По информации портала 74.RU, Александра часто брала в долг большие суммы и не отдавала их.

Одна из женщин, у которой девушка занимала деньги, рассказала, что обращалась к ее родителям.

«Мы больше бороться за нее не будем. Столько раз ее долги закрывали», —ответили собеседнице издания родители убитой.

После того, как матери девушки сообщили, что тело ее дочери нашли в реке, она лаконично ответила: «Понятно, видимо, много денег назанимала». В настоящее время следователям предстоит выяснить, могла ли месть за махинации или большие долги стать причиной убийства Александры.

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В Москве из запертой квартиры спасли двоих голодных маленьких детей
20 июля 2024, 14:24

Фото: istockphoto/MarekUsz

В Москве из запертой квартиры спасли двоих маленьких детей. Они стояли на подоконнике и кричали в окно, что очень хотят есть.
Двоих детей, девочку и мальчика, прохожие заметили в окне квартиры на Святоозёрской улице, сообщает телеграм-канал SHOT. На вид им пять лет и три года соответственно. На вопрос, где их мама, они ответили, что она ушла из дома рано утром, а они с тех пор сильно проголодались.

Спасатели вскрыли квартиру и проникли внутрь. Никого из взрослых дома не оказалось. Первым делом детей накормили. Правоохранителям предстоит выяснить, кто является родителями малышей, которые оставили их одних дома, к тому же голодными. По факту происшедшего проводится проверка.

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#москва
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Российские туристы отравились неизвестным газом в турецком пятизвёздочном отеле
20 июля 2024, 12:51

Фото: istockphoto/Sergii Kolesnikov

Российские туристы угодили в больницу во время отдыха в Турции. В пятизвёздочном отеле они отравились неизвестным газом.
По словам одного из отдыхающих, он и члены его семьи внезапно почувствовали себя плохо во время пребывания в отеле Sealight Resort в городе Кушадасы, передаёт телеграм-канал «Осторожно, новости». Сразу после пробуждения у взрослых заболела голова, их затошнило, а несовершеннолетний ребёнок даже потерял сознание. Когда у него начались судороги, родители обратились к медикам.

Всю семью госпитализировали, в больнице обитатели номера узнали, что они оказались не единственными пострадавшими. Как установили врачи, у всех пациентов, среди которых были и сотрудники отеля, налицо были симптомы отравления газом. Причём никто из них не заметил никакого странного запаха.

Всем пострадавшим были поставлены капельницы. Когда состояние их улучшилось, всех выписали. Когда они вернулись в отель, там уже была полиция. Некоторые постояльцы предпочли переселиться в другую гостиницу, другие сменили номера. Администрация Sealight Resort компенсировала туристам издержки и моральный ущерб. Сейчас россияне переживают о возможных последствиях отравления.

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#полиция
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#отравление
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Полиция задержала Эдварда Билла в центре Москвы
112: Эдвард Билл задержан за езду на самокате в форме полиции
20 июля 2024, 12:26

Фото: IStock/BrianAJackson

Сотрудники полиции задержали блогера Эдварда Билла в центре Москвы, об этом сообщает Телеграм-канал 112.
Уточняется, что блогер катался на электросамокате в центре Москвы по Одинцово, вырядившись сотрудником ГИБДД.

Правоохранительные органы задержали его на Неглинной улице, с Биллом был его друг. Теперь молодым людям грозит до 15 суток административного ареста.

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#гибдд
#одинцово
#мигранты
#блогер
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На Украине задержали 30 чиновников за хищение средств ВСУ
МВД Украины: проведены 70 обысков по делам о хищении средств
20 июля 2024, 12:05

Фото: IStock/Atstock Productions

МВД Украины сообщило о масштабной операции, в рамках которой по всей стране задержали 30 чиновников по подозрению в хищении бюджетных средств, выделенных на нужды ВСУ, сообщает РБК
Силовики провели по более чем 70 обысков. В мероприятиях участвовало сразу несколько силовых ведомств, в том числе и Служба безопасности Украины (СБУ).

Задержанным вменяют различные статьи, от хищения бюджетных средств, до присвоения и растраты. Напомним, что взятотничество на Украине стало серьезной проблемой с начала предоставления этой стране многомиллиардной помощи от США.

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#сбу
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Москвичку задержали из-за татуировок с нацистской символикой
20 июля 2024, 11:40

Фото: istockphoto/microgen

Жительницу Москвы задержали за публичную демонстрацию провокационных татуировок. Открытая одежда не скрывала нацистскую символику и герб Украины.
На 56-летнюю Светлану пожаловались пассажиры электрички, которые ехали с ней в одном вагоне, передаёт телеграм-канал SHOT. На лопатке женщины красовалась бабочка с нацистскими символами на крыльях, на плече — герб Украины, а на предплечье — флаг. При этом москвичка была в открытой одежде.

Теперь она стала фигуранткой уголовного дела по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики». Задержанная сообщила, что тату она набивала в салонах в Москве и Белгороде. Выяснилось, что ранее её уже привлекали к административной ответственности за демонстрирование символики «Азова»* в общественном транспорте.

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#москва
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