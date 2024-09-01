В центре Москвы произошла стрельба

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Стрельба произошла возле ресторана «Аист» на Патриарших прудах в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По словам очевидцев, было слышно не менее пяти выстрелов.
«Началось с классического конфликта: гости повздорили, один достал травмат и начал пальбу», – отмечается в публикации.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, оцепили ресторан и эвакуировали гостей.
Стрелявший был задержан и доставлен в полицейский участок.
Ранее неизвестный зарезал мужчину на Патриарших прудах. По словам очевидцев, нападение произошло вечером в понедельник, 7 августа, возле ресторана «Аист».
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Александр Климов