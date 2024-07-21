Участник СВО из Дагестана был застрелен во время отпуска в родном селе

Фото: istockphoto/Evgenii Palitsyn
В Дагестане расследуется инцидент со стрельбой в селе Агачаул, в результате которого погиб участник спецоперации, приехавший домой в отпуск. Причиной смерти Богозита Алибекова стал давний земельный спор.
Конфликт из-за спорного земельного участка, закончившийся бытовым убийством, получил широкий резонанс благодаря многочисленным публикациям в сети, передаёт «Коммерсант». Появился ролик, где звучали обвинения в адрес «банды ваххабитов», которые убили бойца СВО «за помощь русским».
Правоохранители и профильные ведомства сразу же опровергли версию о местных радикалах, убивших участника СВО. Конфликт имел чисто бытовые причины. На спорный участок из-за неразберихи с документами и подтверждением прав собственности имели притязания сразу две семьи. Алибековы начали там строительные работы, что не понравилось семейству Махмудовых — их конкурентам.
В один из дней на стройплощадку приехали семь человек на иномарке и устроили там стрельбу. В результате погиб 37-летний Богозит Алибеков, ещё три человека получили ранения. Стрельба велась из пистолета и карабина «Сайга». По подозрению в убийстве задержан 25-летний житель села.
Правоохранители опасались эскалации конфликта, так как на похороны должен приехать брат Богозита, который также проходит службу в зоне СВО. В настоящее время обстановка в селе Агачаул спокойная и контролируемая, силовики приняли меры к её стабилизации.
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Правоохранители и профильные ведомства сразу же опровергли версию о местных радикалах, убивших участника СВО. Конфликт имел чисто бытовые причины. На спорный участок из-за неразберихи с документами и подтверждением прав собственности имели притязания сразу две семьи. Алибековы начали там строительные работы, что не понравилось семейству Махмудовых — их конкурентам.
В один из дней на стройплощадку приехали семь человек на иномарке и устроили там стрельбу. В результате погиб 37-летний Богозит Алибеков, ещё три человека получили ранения. Стрельба велась из пистолета и карабина «Сайга». По подозрению в убийстве задержан 25-летний житель села.
Правоохранители опасались эскалации конфликта, так как на похороны должен приехать брат Богозита, который также проходит службу в зоне СВО. В настоящее время обстановка в селе Агачаул спокойная и контролируемая, силовики приняли меры к её стабилизации.
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Александр Бойцов