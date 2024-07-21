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Участник СВО из Дагестана был застрелен во время отпуска в родном селе

21 июля 2024, 18:21
Фото: istockphoto/Evgenii Palitsyn

Фото: istockphoto/Evgenii Palitsyn

В Дагестане расследуется инцидент со стрельбой в селе Агачаул, в результате которого погиб участник спецоперации, приехавший домой в отпуск. Причиной смерти Богозита Алибекова стал давний земельный спор.
Конфликт из-за спорного земельного участка, закончившийся бытовым убийством, получил широкий резонанс благодаря многочисленным публикациям в сети, передаёт «Коммерсант». Появился ролик, где звучали обвинения в адрес «банды ваххабитов», которые убили бойца СВО «за помощь русским».

Правоохранители и профильные ведомства сразу же опровергли версию о местных радикалах, убивших участника СВО. Конфликт имел чисто бытовые причины. На спорный участок из-за неразберихи с документами и подтверждением прав собственности имели притязания сразу две семьи. Алибековы начали там строительные работы, что не понравилось семейству Махмудовых — их конкурентам.



В один из дней на стройплощадку приехали семь человек на иномарке и устроили там стрельбу. В результате погиб 37-летний Богозит Алибеков, ещё три человека получили ранения. Стрельба велась из пистолета и карабина «Сайга». По подозрению в убийстве задержан 25-летний житель села.

Правоохранители опасались эскалации конфликта, так как на похороны должен приехать брат Богозита, который также проходит службу в зоне СВО. В настоящее время обстановка в селе Агачаул спокойная и контролируемая, силовики приняли меры к её стабилизации.

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МВД: бывшего председателя суда Нижегородской области обнаружили в лесу мертвым
21 июля 2024, 17:57

Фото: istockphoto/Dzurag

Экс-председателя суда Нижегородской области Валерия Воробьева обнаружили мертвым в лесу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России. Как сообщалось ранее, Воробьев с супругой туда ушли и исчезли.
«В ходе организованных сотрудниками полиции поисковых мероприятий с привлечением волонтеров семейная пара была найдена. К сожалению, мужчина погиб», — говорится в сообщении.

Уточняется, что жену Воробьева нашли живой в другом месте. По предварительной информации, пенсионеры в возрасте 86 лет уехали в субботу, 20 июля, на машине в лес. Пара выехала из села Теряево Богородского района в Павловский район.

Перед этим сообщалось, что живым спустя десять дней после исчезновения нашли добровольца, который пропал при тушении лесных пожаров в Якутии.

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Спал с матерью: как пермячка воспитывала сына по японской системе, задушила и выбросила на мусорку
Убитый матерью мальчик из Перми не ходил в школу: новые детали дела
21 июля 2024, 17:33

Фото: istockphoto/burcu saritas

Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства жестокого убийства девятилетнего мальчика собственной матерью. Выяснилось, что мать убитого воспитывал сына по некой японской системе. Что известно о методах воспитания ребенка и как мать решилась на убийство расскажет редакция «Радио 1».


Пермячка убила сына и выбросила на мусорку


34-летняя жительница Перми Ирина убила своего девятилетнего сына, сложила его тело в чемодан и выбросила на мусорку. На следствии женщина подробно рассказала, как расправилась с ребенком. Когда он готовился ко сну, мать подошла со спины, накинула ему на шею бельевую веревку и задушила. После этого она задрала ночную рубашку сына и несколько раз ударила его ножом в область сердца. Упаковав тело в чемодан, пермячка бродила по городу, а потом оставила его на мусорке, где на следующий день он был обнаружен.




Зачем женщина убила ребенка


Ирина рассказала, что имела большие долги и проблемы с коллекторами. Кстати, убийство сына она тоже намеревалась возложить на них. Женщина даже написала записку, в которой взыскатели долгов якобы угрожают лишить жизни ее ребенка.


Японская система воспитания


Мать мальчика перестала водить ребенка в детский сад, еще когда он был в младшей группе. С тех пор ребенок находился дома, где обучался самостоятельно. Ирина заявляла, что обучать ребенка на дому полностью ее инициатива. Такой способ воспитания она называла японской системой обучения. Тем не менее сама Ирина имеет два высших образования.

Сын учился около получаса в день и постоянно находился рядом с матерью. Следователи подтвердили слова родственников о том, что мать с сыном были неразлучны и даже спали вместе.

Несмотря на отсутствие полноценного образования ребенок рос сообразительным. Родственники и соседи отмечали его математический склад ума, однако часто упрекали мать в том, что мальчику не хватает общения со сверстниками.
В настоящее время мать убитого ребенка находится в СИЗО. Следователям еще предстоит выяснить, почему социальные органы не заинтересовались семьей, в которой мать самовольно оградила ребенка от сверстников и перевела на сомнительную систему обучения.

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Газманова, Королеву и Лолиту допросит суд по делу об убийстве Игоря Талькова
21 июля 2024, 17:18

Фото: РИА Новости/Александр Поляков

По делу об убийстве певца Игоря Талькова суд допросит российских артистов Лолиту Милявскую, Александра Цекало, Богдана Титомира Наташу Королеву, Игоря Николаева и Олега Газманова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Уточняется, что с возобновлением следствия снова допросят 150 человек.
«Выяснилось, что заочно арестованный <…> (концертный директор Игоря Талькова, обвиняемый в его убийстве. – Прим. ред.) Шляфман — брат питерского криминального авторитета 90-х. Вероятно, это помогло ему сбежать от правосудия в Израиль», — говорится в публикации.

Валерий Шляфман так и не понес никакого наказания, сменив имя и уехав в Израиль. По версии следователей, в 1991 году он хотел застрелить концертного директора певицы Азизы Игоря Малахова, испытывая к тому неприязнь на почве очередности выступления звезд на концерте во Дворце спорта «Юбилейный» в Питере. Малахов увернулся от выстрела, а Тальков получил смертельное ранение.

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#убийство
#уголовное дело
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#звёзды
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Во время массовой стрельбы на вечеринке в Филадельфии погибли три человека
21 июля 2024, 17:03

Фото: istockphoto/Savusia Konstantin

На вечеринке в американском городе Филадельфия, в которой участвовали не менее ста человек, неизвестные открыли стрельбу. Были убиты не менее трёх человек.
Инцидент произошёл около 2 часов ночи по местному времени (9:00 по Москве), передаёт местный филиал телеканала NBC News. Стрельба началась прямо в толпе. Один из пострадавших, 33-летний мужчина, был убит на месте. Полиция полагает, что он и был целью нападения — его застрелили в упор.

Ещё один гость вечеринки получил тяжёлые ранения и скончался в больнице. О третьей жертве пока подробностей не сообщают. Ещё семь человек получили ранения. Причины происшедшего не раскрываются. Правоохранители считают, что стрелявших могло быть несколько. На месте найден выброшенный пистолет и порядка 25-30 стреляных гильз.

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#мужчина
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Эстонца задержали по подозрению в сексуальном насилии над девочкой в Ивангороде
21 июля 2024, 16:54

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В приграничном городе Ивангород Ленинградской области задержали 61-летнего эстонца по подозрению в сексуальном насилии над девочкой-подростком. Об этом сообщает 47news. Мужчина оказался приезжим из города Нарвы по ту сторону границы, говорится в сообщении.
По информации издания, заявление на эстонца написала 38-летняя мать школьницы, после чего правоохранители возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Сообщается, что у мужчины есть гражданство РФ, ранее он сожительствовал с мамой пострадавшей девочки в Ивангороде, сейчас с ним работают следователи.

Ранее сообщалось, что в Северной Осетии задержали заместителя начальника отдела процессуального контроля прокуратуры Григория Авакяна по подозрению в изнасиловании подчинённой. По словам девушки, руководитель подсыпал ей в напиток сильнодействующее вещество, а затем изнасиловал прямо в служебном кабинете.

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#педофилия
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Майор ВСУ застрелил пограничника, с которым застал жену в отеле Тернополя
21 июля 2024, 16:32

Фото: iStock/Shutter2U

Сегодня ночью, 21 июля, в отеле Тернополя майор ВСУ застал свою жену с сержантом одного из пограничных отрядов и из ревности застрелил его. Об этом со ссылкой на местной издание «Тернополяне» сообщает РБК. Мужчина выстрелил в оппонента шесть раз, говорится в сообщении.
По данным издания, все произошло в три часа ночи на улице Степана Бандеры. Как отмечает портал «Главное», инцидент зафиксировали в гостинице Stella, майор расстрелял пограничника из служебного пистолета Glok-17. По информации издания «Цензор», погибшему было 25 лет.

Уточняется, что майора ВСУ собираются обвинить в умышленном убийстве и решают вопрос о его аресте на время следствия.

Ранее сообщалось, что житель Одессы со стрельбой смог отбиться от сотрудников ТЦК, которые хотели его задержать. Сотрудники украинского военкомата проверили мужчину по базе данных и увидели, что он — уклонист.

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#убийство
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В Феодосии мать привела сына на пляж со связанными за спиной руками
21 июля 2024, 16:06

Фото: istockphoto/possum1961

В Феодосии мать и сын пришли позагорать на черноморский пляж. Не было бы ничего необычного, но руки у ребёнка были связаны за спиной.
Об этом сообщает телеканал «Осторожно, новости». Руки ребёнка были связаны тряпкой, при этом ткань была затянута достаточно туго. Когда мать распустила узлы, а потом снова их затянула, можно было увидеть, что кожа на руках у мальчика красно-синего цвета. Создалось впечатление, что он явно привык к подобным манипуляциям.

По словам окружающих, мама и сын пробыли на пляже около полутора часов, и всё это время ребёнок вёл себя спокойно. При этом женщина наотрез отказалась обсуждать происходящее с обеспокоенными людьми, заявив, что она не нуждается в советах и сама лучше знает, «как надо воспитывать».

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#ребёнок
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В Киеве оборвался трос на тролей-аттракционе через Днепр
21 июля 2024, 15:57

Фото: istockphoto/Sergii Petruk

В Киеве оборвался трос тролей-аттракциона (канатной дороги) через Днепр. В момент обрыва троса на нём находился человек, который упал в воду.
Обрыв произошёл в тот момент, когда один из людей спускался по аттракциону. На кадрах, опубликованных телеканалом ТСН в своём телеграм-канале, видно, как несколько мужчин пытаются вытащить трос из воды. В конце концов сделать это удалось, но человека на нём не оказалось. Упавшего с аттракциона сейчас продолжают разыскивать водолазы.

Троллей — это стальной трос или веревка, натягивающиеся под уклоном, по которому скатываются на специальном подвесном устройстве (блоке). Именно такой аттракцион установлен над рекой Днепр в украинской столице, параллельно автомобильному мосту.

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#мост
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В подмосковном Звенигороде неизвестный кувалдой снёс голову бюста Сталина
21 июля 2024, 15:35

Фото: телеграм-канал «Осторожно, новости»

В подмосковном Звенигороде неизвестный мужчина повредил бюст Сталина и памятник Ленину. Инцидент произошёл 20 июня.
Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости». Мужчина в клетчатой рубашке с помощью кувалды снёс голову с бюста Вождя народов в парке на улице Советской. Кроме того, он сильно повредил памятник Ленину, находящийся в том же парке.

Бюст Сталину был установлен в Зеленограде на частные средства по инициативе активистов группы «Помним своих героев» летом 2023 года. Причём местные власти установку бюста не согласовали, однако сносить его не стали, пообещав перенести монумент в место, где будет создана «Аллея Славы».

Установка бюста с первого дня вызвала ожесточённые споры среди горожан. Многие требовали убрать памятник и не восхвалять «кровавого диктатора». В марте этого года в годовщину смерти Сталина, признанного, кстати, Британской академией самым сильным политиком XX века, его фамилию неизвестные шутники краской исправили на «Сралин».

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#мужчина
#новости
#звенигород
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