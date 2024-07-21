Участник СВО из Дагестана был застрелен во время отпуска в родном селе

Сегодня ночью, 21 июля, в отеле Тернополя майор ВСУ застал свою жену с сержантом одного из пограничных отрядов и из ревности застрелил его. Об этом со ссылкой на местной издание «Тернополяне» сообщает РБК. Мужчина выстрелил в оппонента шесть раз, говорится в сообщении.