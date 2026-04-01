«Это был ад»: девушка увидела будущее мира после остановки сердца

01 апреля 2026, 17:08

Мексиканка увидела будущее мира после смерти на 10 минут от остановки сердца

В апреле 2025 года 24-летняя Руби столкнулась с жизнеугрожающим состоянием — внезапно отказали ноги, и нарастала одышка. Как пишет Mirror, в больнице врачи диагностировали тромбоэмболию легочных артерий — тромбы перекрыли кровоток.





Позднее у пациентки остановилось сердце. Десять минут, по словам девушки, она провела в будущем — мир вокруг выглядел иначе, а родственники заметно постарели. Руби обратила внимание, что люди в этом времени стали менее зависимыми от смартфонов — технологии взяли на себя рутинные задачи, освобождая время для живого общения.



Возвращение в реальность сопровождалось прохождением через «адский» туннель, где ей пришлось столкнуться с самыми сильными страхами. Девушка призналась, что пробуждение не принесло ей радости.



