«Это был ад»: девушка увидела будущее мира после остановки сердца
В апреле 2025 года 24-летняя Руби столкнулась с жизнеугрожающим состоянием — внезапно отказали ноги, и нарастала одышка. Как пишет Mirror, в больнице врачи диагностировали тромбоэмболию легочных артерий — тромбы перекрыли кровоток.
Позднее у пациентки остановилось сердце. Десять минут, по словам девушки, она провела в будущем — мир вокруг выглядел иначе, а родственники заметно постарели. Руби обратила внимание, что люди в этом времени стали менее зависимыми от смартфонов — технологии взяли на себя рутинные задачи, освобождая время для живого общения.
Возвращение в реальность сопровождалось прохождением через «адский» туннель, где ей пришлось столкнуться с самыми сильными страхами. Девушка призналась, что пробуждение не принесло ей радости.
«Это был мой настоящий ад — пробуждение в этой жизни», — сказала собеседница.Выяснилось, что Руби провела в коме месяц, перенесла несколько операций. Из-за тромбов у нее диагностировали необратимые повреждения мозга — пациентка навсегда потеряла способность ходить.