Мужчина увидел дьявола после попытки суицида
Мужчина из Германии, переживший клиническое состояние после попытки самоубийства, заявил, что во время комы побывал в аду и увидел дьявола. Его рассказ приводит Daily Mirror.
Герхард Шуг провёл пять дней в коме в 2020 году. К этому его, по словам самого мужчины, подтолкнули тяжёлые переживания. За год до случившегося он потерял младшую дочь, а затем столкнулся с целым рядом физических и психических проблем. В какой-то момент он решил, что больше не выдержит, однако врачам удалось спасти ему жизнь.
Шуг утверждает, что на грани смерти не видел ни света в конце тоннеля, ни привычных описаний потустороннего опыта. Вместо этого он якобы оказался в тёмном, пугающем месте. Ему привиделся старинный замок, напоминающий средневековую японскую крепость. На плоском троне без спинки, как рассказывает немец, сидел дьявол и наблюдал за пристанью, уходящей в воду. По обе стороны к причалу подходили старые лодки, внешне похожие на японские, и, как утверждает Шуг, они доставляли души.
Перед дворцом, по его словам, находились четыре камня, похожие на львиные когти. Туда дьявол отправлял некоторых «прибывших», после чего камни будто бы перемалывали их с жутким скрежетом. Мужчина признаётся, что испытал сильнейший страх — прежде всего из-за того, что происходило с душами людей.
После возвращения в сознание Шуг говорит, что полностью пересмотрел отношение к бытию. Он уверен — жизнь дал Бог, и человек не вправе самовольно её обрывать, какими бы тяжёлыми ни были обстоятельства. Также мужчина надеется однажды снова встретиться с младшей дочерью и верит, что она ждёт его в раю.
