Мужчина увидел дьявола после попытки суицида

04 марта 2026, 11:10

Daily Mirror: Мужчина из ФРГ увидел ад и дьявола после попытки суицида

Фото: istockphoto/ardasavasciogullari

Мужчина из Германии, переживший клиническое состояние после попытки самоубийства, заявил, что во время комы побывал в аду и увидел дьявола. Его рассказ приводит Daily Mirror.