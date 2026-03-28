Появились подробности трагической смерти молодой мамы и её малыша во время родов на Камчатке

28 марта 2026, 05:58

В Камчатском крае предоставили доклад о гибели матери и её малыша во время родов

Фото: iStock/Motortion

Министр здравоохранения Камчатского края Александр Нохрин представил губернатору региона Владимиру Солодову подробный доклад о попытке спасти 25-летнюю беременную женщину и её будущего ребёнка. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.





Напомним, что молодая роженица скончалась вместе с малышом в Усть-Камчатской районной больнице во время преждевременных родов на 26-й неделе беременности. В правоохранительных органах возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.





Фигуристка Виктория Синицына получила серьёзный порез на шоу в Москве и попала в больницу

«Врачи-акушеры-гинекологи вели наблюдение за здоровьем женщины задолго до трагедии. Активная работа с пациенткой началась еще на ранних сроках – с 10 недель беременности», — говорится в материале.