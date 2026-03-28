Появились подробности трагической смерти молодой мамы и её малыша во время родов на Камчатке
В Камчатском крае предоставили доклад о гибели матери и её малыша во время родов
Министр здравоохранения Камчатского края Александр Нохрин представил губернатору региона Владимиру Солодову подробный доклад о попытке спасти 25-летнюю беременную женщину и её будущего ребёнка. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.
Напомним, что молодая роженица скончалась вместе с малышом в Усть-Камчатской районной больнице во время преждевременных родов на 26-й неделе беременности. В правоохранительных органах возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
По словам Нохрина, врачи сделали всё возможное, чтобы сохранить жизнь мамы и её новорождённого. Медицинские работники начали оказывать помощь незамедлительно, все действия персонала уложились в нормативные сроки.
«Врачи-акушеры-гинекологи вели наблюдение за здоровьем женщины задолго до трагедии. Активная работа с пациенткой началась еще на ранних сроках – с 10 недель беременности», — говорится в материале.Девушка вызвала «скорую» из‑за открывшегося кровотечения. Бригада прибыла на место через 15 минут, ещё через 15 минут доставила пациентку в приёмный покой. В больнице экстренно мобилизовали операционную бригаду в полном составе – анестезиолога, гинеколога и операционную команду. Несмотря на это, спасти молодую маму и ребёнка не удалось.
Солодов поручил держать расследование инцидента на строгом контроле. Будет проанализирована система родовспоможения в регионе.