Стало известно, где лечился рэпер Паша Техник незадолго до смерти
Паша Техник (Павел Ивлев) проходил лечение в рехабе «Свобода» в марте 2025 года — примерно за месяц до смерти. Об этом пишет SHOT.
Как утверждает СМИ, в клинике его навещал Гуф (Алексей Долматов), называвший себя представителем лечебного заведения. Сообщается, что среди известных гостей рехаба также были рэперы Slimus и Гио Пика. По информации канала, их приглашали на интервью, в ходе которых они рассказывали о проблемах с зависимостью.
Как указывают обозреватели, беседы с артистами проводил основатель и учредитель клиники Антон Соколов. По данным журналистов, в 2020 году суд в Междуреченске Кемеровской области лишил его водительских прав за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, в посте утверждается, что с 2011 года Соколов находился в розыске по делу о грабеже, а в 2017 году его задержали в Санкт-Петербурге.
Паша Техник скончался на Пхукете в Таиланде 4-5 апреля в возрасте 40 лет. Причиной смерти, как сообщается, стал септический шок, развившийся на фоне острой дыхательной и почечной недостаточности, а также пневмоторакса. До этого артист около недели находился в коме после отравления наркотиками.
