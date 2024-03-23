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«Прикинулась мёртвой»: пострадавшая при теракте в «Крокусе» рассказала, как смогла выжить

Пострадавшая при теракте в «Крокусе» притворилась мертвой, чтобы выжить
23 марта 2024, 04:35
Фото: iStock/andriano_cz

Фото: iStock/andriano_cz

Девушка, оказавшаяся в эпицентре событий во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске, рассказала, что притворилась мёртвой, чтобы выжить.
«Я упала на пол и сделала вид, что умерла. Девушку рядом со мной убили», ― цитируют «Известия» девушку.

В настоящий момент девушка находится в больнице с сильными ожогами. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.


Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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МЧС опубликовало список пострадавших в результате теракта в «Крокусе»
МЧС: 99 человек пострадало в результате теракта в «Крокусе»
23 марта 2024, 04:34

Фото: iStock/DmyTo

МЧС России опубликовало список пострадавших от теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске, сообщается на официальном сайте ведомства.
Список состоит из 99 человек. По представленным данным, 84 пострадавших находятся в Москве и 15 – в Московской области.

Ранее СК РФ сообщил, что число жертв теракта в «Крокусе» выросло до 60 человек.

Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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Стало известно, что станет с тяжелоранеными пострадавшими в «Крокусе»
Мурашко: тяжелораненых пострадавших в «Крокусе» переведут в федеральные клиники
23 марта 2024, 04:18

Фото: сайт Кремля

Тяжелораненых пострадавших в теракте в «Крокусе» переведут на лечение в федеральные клиники. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Идет совместное консультирование, дообследование. Часть пациентов, несколько тяжелых, будут переведены в федеральные клиники», — сказал Мурашко.

Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#дело
#уголовное дело
#фсб
#человек
#ск рф
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Губернатор Воробьев рассказал о посещении Химкинской больницы с Голиковой и Мурашко
Губернатор Воробьев посетил Химкинскую больницу вместе с Голиковой и Мурашко
23 марта 2024, 03:40

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале заявил о посещении пострадавших от теракта в Химкинской больницы вместе с зампредом правительств РФ Татьяной Голиковой и главой минздрава России Михаилом Мурашко.
Как отметил глава региона, состояние шести человек тяжелое: четверо получили огнестрельные ранения, «один с ожогами, еще один пострадавший с черепно-мозговой травмой». Один из них был доставлен вертолетом, четверо из них находятся в реанимации, двое – в операционной.

«Запасы крови для переливания и препаратов достаточные. Всего в стационарах сейчас 115 пострадавших: 110 взрослых (60 в тяжелом состоянии) и 5 детей (один тяжелый)», – добавил губернатор.

Также он поблагодарил врачей за «помощь всем поступившим».

Ранее сообщалось о проведении Воробьёвым заседания оперштаба у «Крокуса».

Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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Воробьёв провёл заседание оперштаба у «Крокуса»
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#красногорск
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Макрон решительно осудил теракт в «Крокусе»
France Press: Макрон решительно осуждает теракт в «Крокусе»
23 марта 2024, 02:22

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон подверг решительному осуждению теракт в Красногорске, сообщает агентство France Press, ссылаясь на Елисейский дворец.
«Макрон решительно осуждает теракт», – доводит слова французского лидера агентство.

Ранее МИД Франции вырази солидарность с россиянами после теракта в «Крокус Сити Холле».

Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#россия
#теракт
#красногорск
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Теракт в Красногорске связали с деятельностью «Русского добровольческого корпуса»
Источники «Ъ»: Теракт в «Крокусе» связан с «Русским добровольческим корпусом»
23 марта 2024, 02:09

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Источники «Ъ» связывают теракт в «Крокус Сити Холле» с «Русским добровольческим корпусом»*, сообщается в материале издания.
По их словам, в ночь на 23 марта сотрудники правоохранительных органов начали получать указания из оперативного центра, согласно которым был проведен поиск тех, кто открыл огонь.

«В них, по данным источников "Ъ", говорилось, что террористы – молодые люди, славяне, они выше среднего роста, до 180 см, возможно, использовали накладные бороды и усы», – отмечается в публикации.

Также выяснилось, что нападавшие были одеты в военную форму, в том числе в высокие берцы. Силовики отметили, что их обучение могло быть не только боевым, но и страйкбольным, поэтому они стреляли в любого, кого считали врагом.

В пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, более 145 пострадали (в их числе семеро детей). СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#россия
#красногорск
#теракт
#террористы
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Мурашко рассказал о состоянии пострадавших после теракта в «Крокусе»
Министр Мурашко: Более 60 пострадавших после теракта находятся в тяжёлом состоянии
23 марта 2024, 01:48

Фото: сайт Кремля

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил в беседе с РИА Новости, что после теракта в подмосковном Красногорске были госпитализированы 115 человек, из них пятеро детей. Более 30 человек обратились за амбулаторной помощью.
Также глава Минздрава рассказал, что в тяжёлом состоянии находятся более 60 взрослых пациентов, которые пострадали в «Крокусе», и один ребёнок. При этом, как заявил Мурашко, запасов донорской крови для пострадавших в теракте достаточно.

Ранее заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко прибыли в Федеральный центр медицины катастроф, чтобы координировать оказание медпомощи пострадавшим при теракте.

Напомним, что вечером в пятницу, 22 марта, ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, более 145 пострадали (в их числе семеро детей). СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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Минтранс ввел максимальные меры безопасности после теракта в «Крокусе»
Минтранс РФ ввел максимальные меры безопасности после теракта в Красногорске
23 марта 2024, 01:37

Фото: iStock/Chalabala

Министерство транспорта России установило максимальный третий уровень безопасности, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
Министерство транспорта объявило, что транспортные организации усилили сотрудничество с правоохранительными органами.

«В связи с предпринимаемыми дополнительными мерами просим пассажиров заранее прибывать на вокзалы и в аэропорты, а также с пониманием относиться к проведению досмотровых мероприятий», – призвали в ведомстве.

Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#красногорск
#россия
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У «Крокус Сити Холла» задержали мужчину
Shot: После теракта у «Крокус Сити Холла» задержали мужчину
23 марта 2024, 01:26

Фото: iStock/BrianAJackson

Мужчина задержали возле здания ТЦ «Крокус Сити Холла», передает Telegram-канал Shot.
На кадрах видно, как 2 сотрудника правоохранительных органов ведут молодого человека, схватив его за руку. На шее заключенного висит некий пропуск. Причина задержания уточняется.

Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#теракт
#московская область
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#пожар
#пострадавший
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«Поступившие прооперированы»: врач Химкинской больницы – о пострадавших после теракта
Врач Химкинский больницы: все раненые прооперированы
23 марта 2024, 01:10

Фото: iStock/Alexandr Lebedko

Один из врачей Химкинской больницы, куда доставляли раненых в результате теракта в «Крокусе», сообщил, что практически все поступившие прооперированы и живы, передает Telegram-канал 360tv.
Ранее Минздрав Московской области заявил о госпитализации 145 человек, 9 из которых находятся в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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