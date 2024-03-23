«Прикинулась мёртвой»: пострадавшая при теракте в «Крокусе» рассказала, как смогла выжить

Фото: iStock/andriano_cz
Девушка, оказавшаяся в эпицентре событий во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске, рассказала, что притворилась мёртвой, чтобы выжить.
«Я упала на пол и сделала вид, что умерла. Девушку рядом со мной убили», ― цитируют «Известия» девушку.
В настоящий момент девушка находится в больнице с сильными ожогами. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Читайте также:
Стало известно, что станет с тяжелоранеными пострадавшими в «Крокусе»
МЧС опубликовало список пострадавших в результате теракта в «Крокусе»
Губернатор Воробьев рассказал о посещении Химкинской больницы с Голиковой и Мурашко
Элина Позднякова