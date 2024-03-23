МЧС опубликовало список пострадавших в результате теракта в «Крокусе»

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МЧС России опубликовало список пострадавших от теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске, сообщается на официальном сайте ведомства.
Список состоит из 99 человек. По представленным данным, 84 пострадавших находятся в Москве и 15 – в Московской области.
Ранее СК РФ сообщил, что число жертв теракта в «Крокусе» выросло до 60 человек.
Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
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Александр Климов