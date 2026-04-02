«Это было как в фильме ужасов»: Голая нога хиппи-пассажирки испугала людей

NYP: Пассажирка лайнера в Таиланде засунула голую ногу между окошком и креслом
Фото: istockphoto/dongfang zhao

Инцидент произошел 22 марта на внутреннем рейсе из Чиангмая в Сурат Тани. Об этом пишет New York Post.



Пассажиры, путешествующие блогеры Джесс Джонс и Мози, рассказали в соцсетях о необычной и неприятной ситуации. Во время полета в щель между иллюминатором и креслом, стоящим впереди, внезапно просунулась чужая босая нога.

По словам очевидцев, девушка, сидевшая спереди, устроилась с молодым человеком и положила голову ему на колени, а ее стопа оказалась в личном пространстве других пассажиров. Попутчики назвали поведение виновницы происшествия диким хиппи и сняли все на видео.

«Это было как в фильме ужасов», — отметили они.
Никита Кротов

