«Это было как в фильме ужасов»: Голая нога хиппи-пассажирки испугала людей

02 апреля 2026, 22:21

NYP: Пассажирка лайнера в Таиланде засунула голую ногу между окошком и креслом

Инцидент произошел 22 марта на внутреннем рейсе из Чиангмая в Сурат Тани. Об этом пишет New York Post.





Пассажиры, путешествующие блогеры Джесс Джонс и Мози, рассказали в соцсетях о необычной и неприятной ситуации. Во время полета в щель между иллюминатором и креслом, стоящим впереди, внезапно просунулась чужая босая нога.



По словам очевидцев, девушка, сидевшая спереди, устроилась с молодым человеком и положила голову ему на колени, а ее стопа оказалась в личном пространстве других пассажиров. Попутчики назвали поведение виновницы происшествия диким хиппи и сняли все на видео.





«Это было как в фильме ужасов», — отметили они.