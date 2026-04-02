Российская школа ушла под воду

02 апреля 2026, 22:06

В Дагестане школа оказалась под водой на фоне сильных дождей

Фото: istockphoto/EyeEm Mobile GmbH

В дагестанском селе Адильотар из-за проливных дождей произошло затопление местной школы. Как сообщает РИА Новости, стихия нанесла серьезный ущерб учебному заведению.





По словам жителей, полностью разрушились спортзал, столовая и один из учебных корпусов. Вся территория школы оказалась в воде — уровень достигает колена. Главный корпус сильно пострадал, однако несущие конструкции уцелели. Завхоз школы предупредил, что находиться внутри здания опасно из-за риска обрушения.



Эвакуация жителей села началась в воскресенье, 29 марта. На тот момент в Адильотаре подтопило более 460 домов. Большинство эвакуированных разместились у родственников.



Из больницы в селе Ботаюрт вывезли 43 пациента. Шестерых доставили в городскую больницу Хасавюрта, остальных распустили по домам.



