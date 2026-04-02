У депутата ЕП нашли наркотики в Париже

В Париже задержали депутата Европарламента Риму Хассан. Как сообщает Le Parisien со ссылкой на собственные источники, поводом для задержания стал пост в соцсетях, который сочли оправданием терроризма.



При личном досмотре у политика нашли несколько граммов синтетических наркотиков. В публикации на платформе X Хассан упоминала Кодзо Окамото — японского террориста, устроившего в 1972 году теракт в аэропорту Бен-Гурион в Израиле.

Вскоре после появления записи евродепутат удалила её. Точный вид и количество изъятого наркотического вещества пока не установили.

Никита Кротов

