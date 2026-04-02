Воронежец избивал детей за непослушание и плохие оценки

02 апреля 2026, 20:56

Воронежец пойдет под суд за жестокое обращение с родными детьми

В Воронежской области возбудили уголовное дело против 46-летнего жителя Калача. Мужчину обвиняют в истязании двоих несовершеннолетних сыновей — девяти и 13 лет. Поводом для жестоких наказаний, по данным следствия, стали плохие оценки и непослушание детей.





Как сообщили в региональном следственном управлении СК России, в период с октября по декабрь 2025 года отец, будучи в состоянии алкогольного опьянения, систематически издевался над мальчиками — оскорблял, наносил побои и применял иные формы физического насилия. Кроме того, он ненадлежащим образом исполнял обязанности по их воспитанию.



Расследование ведется по соответствующим статьям. В настоящее время братьев передали под опеку бабушки.



Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы.



