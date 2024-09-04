«Это было по видеосвязи»: отец свесил за футболку сына-инвалида из окна 10 этажа, приревновав жену

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В ноябре 2021 года 43-летняя Татьяна вместе со своей 12-летней дочерью Лизой приехала в Санкт-Петербург на долгожданную встречу с мужем, который проживал в северной столице из-за своей работы. Вместе с ним жил младший сын семейства – десятилетний Костя, имеющий инвалидность. За несколько часов до встречи обезумевший супруг позвонил Татьяне по видеосвязи. На экране женщина увидела, как ее муж держит своего сына-инвалида за футболку, свесив его с десятого этажа. О том, что произошло в тот роковой вечер расскажет редакция «Радио 1».
Долгожданная встреча с супругом и страшный видеозвонок
«Мы уже несколько лет живем в разных городах, Слава уехал в Петербург ради работы, устроился сварщиком и отправлял нам деньги», — рассказала Татьяна «КП-Петербург».
Из-за особенностей со здоровьем младший сын Костя проживает с отцом. Мальчик проходит курс лечения и учится в школе-интернате для слепых и слабослышащих. В конце ноября Татьяна с дочерью должны были приехать навестить главу семейства. Однако на вокзале он их не встретил, а когда женщина позвонила ему, заметила, что муж находится в «подвыпившем состоянии».
«В итоге, около полуночи нас забрал его брат, с которым мы до этого никогда не встречались — просто знали, что он живет в Петербурге. У нас с Лизой не было даже денег на проезд. Брат Вячеслава отвез нас к себе домой. Когда муж знал, что мы у его брата, сказал, что приедет к нам. Я ответила, что не нужно никуда приезжать, встретимся завтра, когда он протрезвеет. Тогда он заявил, что в таком случае выйдет в окно. Брат Славы пошутил: «Когда долетишь до низа — позвони». Эта шутка не понравилась Вячеславу. Он ответил, что выйдет из окна вместе с сыном», — рассказала Татьяна.
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Вывесил сына в окно десятого этажа
В момент телефонного разговора 10-летний Коля спал. Отец резко скинул его с кровати и поволок за собой. Мальчик пытался схватиться за простыню и все, что попалось под руку, но Вячеслав потянул его к окну. Затем он перевесил сына через окно десятого этажа и некоторое время держал за футболку, прежде чем затащить обратно.
«Это все происходило по видеосвязи, я не смогла смотреть и отвернулась от экрана, сразу позвонила в полицию», — сообщила женщина.
Трагедии удалось избежать. Вскоре мужчина занес сына в квартиру. Татьяна предполагает, что такое неадекватное поведение мужа могло быть связано с ревностью.
Проблемы с запрещенными веществами
По словам Татьяны, проблемы с алкоголем у её мужа начались давно. Он не раз проходил курс кодирования, но вскоре снова возвращался к спиртному. Однако в тот день, по мнению Татьяны, причиной всех бед стал не алкоголь. Она давно замечала, что Вячеслав тратит большие суммы денег на что-то непонятное.
Против Вячеслава было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего ребенка».
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