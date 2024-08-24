«Я тебя люблю, мой зайчик!»: в Забайкалье пропал 5-летний Саша, его ищут голосом матери

Фото: iStock/dragana991
20 августа в Забайкалье пропал пятилетний мальчик Саша. Ребенок находился в гостях у соседей, но вскоре решил вернуться домой. Он ушел без сопровождения взрослых. Юному сибиряку нужно было пройти всего несколько десятков метров до собственного дома, однако, после того, как ребенок вышел из дома соседей, его больше никто не видел. О странных обстоятельствах пропажи Саши и деталях его поиска расскажет редакция «Радио 1».
Пятилетний мальчик бесследно пропал в Забайкалье
Трагедия произошла в селе Мангут, расположенном в Забайкалье. 20 августа пятилетний Саша был в гостях у соседей, а затем решил вернуться домой самостоятельно. Время было около трех часов дня и путь занимал несколько метров — нужно было пройти всего один дом. Однако следы маленького Саши пропали сразу после того, как он вышел от соседей.
Поиски мальчика из Забайкалья
Только спустя пять часов после исчезновения сына его мать обратилась в полицию с заявлением о пропаже. В администрации подчеркивают, что потеряно драгоценное время. В селе организован штаб, где работают родные, полиция, спасатели, волонтеры и рыбаки.
В поисках ребенка участвуют более 100 человек. В операции задействованы не только спасатели и волонтеры, но и неравнодушные жители села. Через громкоговорители члены поискового отряда транслируют запись голоса матери, которая зовет Сашу.
«Я тебя потеряла! Ты где, мой зайчик? Иди к маме! Мама тебя ждет, иди ко мне. Слышишь меня, сына? Покричи маме! Ты где? Маму зови. Я тебя люблю, зайчик», — говорит на записи безутешная мать.
Жители села предполагают, что мальчик мог испугаться собаки и спрятаться в кустах, однако, если бы это было так, он бы уже услышал голос матери и вышел из укрытия.
Фото: iStock/Jovana Dzopalic
Версии следствия
Сначала рассматривалась версия утопления, так как рядом с селом протекает большая река Онон. Кроме того, собака-ищейка во время поиска привела волонтеров к берегу.
По словам родственников, мальчик уже однажды убегал в сторону реки, что вызывает предположение, что он мог снова направиться к водоему. Однако утром 21 августа поисковые группы на лодках с подводными камерами обследовали реку, но ничего не нашли. Волонтеры также несколько раз обошли береговую линию и исследовали дома, колодцы и подвалы в селе, но не обнаружили ни одной зацепки.
Следователи активно работают с родными и соседями, чтобы собрать больше информации о последних моментах перед исчезновением.
Ситуация вызывает большое беспокойство как у местных жителей, так и у властей. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль.
Читайте также:
Торчащие из воды сапожки: найдена девочка из Алтая, не вернувшаяся из школы семь лет назад
СК возбудил дело после исчезновения семейной пары в Приморье месяц назад
«Я был с ней мягким»: Похититель школьницы Олег Лавкин рассказал, зачем держал её на цепи
.
Анастасия Хохлова