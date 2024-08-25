Психически нездоровы: Что известно о семье, где мужчина выбросил из окна жену с младенцем

В воскресенье, 25 августа, 39-летний житель ЖК «Лефортовский парк» выбросил из окна женщину и грудного ребенка. Одним из первых об этом сообщил телеграм-канал Mash. Сейчас двор жилого комплекса оцеплен, мужчина задержан, ему оказывают медицинскую помощь. В материале «Радио 1» расскажем детали этого трагичного происшествия.