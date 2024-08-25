Психически нездоровы: Что известно о семье, где мужчина выбросил из окна жену с младенцем

Фото: istock / Edgar
В воскресенье, 25 августа, 39-летний житель ЖК «Лефортовский парк» выбросил из окна женщину и грудного ребенка. Одним из первых об этом сообщил телеграм-канал Mash. Сейчас двор жилого комплекса оцеплен, мужчина задержан, ему оказывают медицинскую помощь. В материале «Радио 1» расскажем детали этого трагичного происшествия.
Выкинул в окно 16-го этажа жену и младенцаПримерно в 9:10 в сети появились сообщения о гибели женщины с ребенком, которых выбросили из окна 16-го этажа.
По предварительным данным, трагедия в московском ЖК «Лефортово парк» произошла в момент, когда мужчина и женщина находились под действием сильнодействующих веществ.
Первым отец семейства в окно выбросил грудного ребенка. Компетентные органы рассматривают две версии: согласно одной из них, следом за ребенком подозреваемый выбросил супругу в окно, а по другой — она сама бросилась за ребенком.
Фото: istock / Denis Mamin
Изначально мужчина забаррикадировался в квартире и выкидывал вещи на улицу. Также он некоторое время стоял голый в окне.
Затем появились сообщения, что он открыл дверь и пустил правоохранителей. После этого медики увезли преступника на каталке. Его доставили в НИИ скорой помощи им. Склифосовского, сейчас он в коме.
Прокуратора Москвы показала кадры из квартиры. Подозреваемый перевернул кровать в спальне. По квартире разбросаны детские вещи и распахнуто окно.
Фото: Телеграм-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»
Следственный комитет возбудил уголовное дело. На место прибыл заместитель прокурора ЮВАО Михаил Сухарев, дело поставлено на контроль ведомства, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Проблемы с психикойПо данным Mash, Александр и Милена Липатовы переехали в Москву из Барнаула несколько лет назад. В ЖК «Лефортово парк» они поселились полтора года назад. Женщину часто видели на детской площадке с коляской. Соседи отмечают, что семья была спокойная, внимания не привлекала.
Ранее мужчина работал в барнаульском филиале Центробанка, позже ему предложили должность в московском офисе. Как стало известно «МК», повышение россиянин воспринял тяжело: панические атаки и нервные срывы преследовали его.
Знакомые мужчины рассказали изданию, что Александр мог просто так лечь посреди комнаты, закрыть голову руками и начать кричать. Недавно, уже находясь в Москве, ему предложили пост главного менеджера. Он снова начал болезненно переживать карьерный рост – нервоз вернулся, но в меньших масштабах.
В Москве задержан мужчина, выбросивший из окна женщину с ребенком
С нетерпением ждали малышаРодственники рассказали полицейским, что мужчина был приличным семьянином, с супругой он жил в счастливом браке последние 8 лет, малыша они ждали с нетерпением. У женщины некоторое время были противопоказания к беременности, но пара не теряла надежды. Мальчик воспитывался по новейшим методикам, возле него никогда не выясняли отношений, не повышали голос и не ссорились.
Соседи отмечают, что на этой неделе ребенок много плакал, из квартиры неоднократно были слышны ссоры.
Кроме того, в апреле 2024 месяца Милена неожиданно для всех стала ходить на сеансы к психотерапевту. По какой причине это произошло женщина не рассказала даже родным.
Антидепрессанты и странные запискиКак сообщает Telegram-канал Mash, в квартире силовики нашли упаковку от антидепрессантов и странные записки. Помимо этого, правоохранители обнаружили «бумаги с бредовыми заметками».
В квартире выброшенных из окна матери и ребёнка найдены странные записки
Также есть данные, что Александр в момент совершения преступления был под воздействием наркотиков. Как пишет канал, сильнодействующие вещества принимали оба супруга.
Фото: istock / Remains
Сейчас на месте продолжает работать полиция. Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух человека. Липатова позже доставят в столичный СК на допрос. Сейчас он находится в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, врачи пытаются нормализовать его состояние.
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