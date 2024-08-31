«Захлебнулся в ванной»: Тело двухлетнего мальчика обнаружили в квартире под Петербургом

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Жительница Приозерска подозревается в убийстве двухлетнего сына. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Утром в пятницу, 30 августа, в полицию поступил сигнал, что в одном из домов в Приозерске захлебнулся двухлетний мальчик. Прибывшие на место правоохранители обнаружили труп ребенка на диване, где сидела его 21-летняя мать.
По словам женщины, перед этим она ненадолго вышла из квартиры, оставив мальчика одного в ванной. Когда она вернулась, то увидела, что сын перестал дышать и попыталась оказать ему первую помощь.
Уточняется, что женщина путалась в показаниях и каждый раз говорила разные версии произошедшего. Согласно информации следствия, семья состояла на учете за ненадлежащее воспитание ребенка. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, мать мальчика задержали.
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По словам женщины, перед этим она ненадолго вышла из квартиры, оставив мальчика одного в ванной. Когда она вернулась, то увидела, что сын перестал дышать и попыталась оказать ему первую помощь.
Уточняется, что женщина путалась в показаниях и каждый раз говорила разные версии произошедшего. Согласно информации следствия, семья состояла на учете за ненадлежащее воспитание ребенка. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, мать мальчика задержали.
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Екатерина Коршунова