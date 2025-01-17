Гонорар «Дяде Ване»: почему Ваенга отдаёт часть доходов бывшему супругу и от кого она родила сына

Елена Ваенга (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Российская эстрадная певица Елена Ваенга до сих пор делится своим гонораром с бывшем гражданским мужем Иваном Матвиенко. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Долгий роман с ювелиром-цыганом, который был старше на 20 лет
Знакомство Матвиенко и Ваенги произошло случайно: спешащая Елена попала под колёса машины Ивана. Певице тогда было 18 лет, она училась в музыкальном училище им. Римского-Корсакова (находится в Санкт-Петербурге — прим. ред.), а Матвиенко было 37 лет, по национальности он цыган, его специальность — ювелир.
По вине Ивана будущая певица попала в ДТП ещё раз: при столкновении машин она вылетела через лобовое стекло.
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Тогда Елена Ваенга оказалась в больнице, а Матвиенко ежедневно её навещал. В их отношениях царили любовь и взаимное уважение, поэтому съёмные квартиры, нехватку денег и бытовые неурядицы влюблённые перенесли стойко. Родители три года не принимали выбор дочери, так как она поставила их перед фактом и сбежала из дома.
Елена и Иван прожили вместе 17 лет. Своего гражданского мужа Ваенга называла «дядя Ваня». Совместных детей в семье так и не появилось, с годами они охладели друг к другу.
Рассталась пара без скандалов и взаимных упрёков. Инициатором стала Елена, потом она ещё долго чувствовала себя виноватой.
Почему Ваенга отдаёт часть гонорара бывшему мужу?
Когда-то Иван Матвиенко поверил в талант экс-супруги и стал её первым продюсером. Для раскрутки начинающей певицы Иван продал всё и остался ни с чем. Из-за этого Ваенга продолжает ему выплачивать деньги.
Елена Ваенга (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
За кого вышла замуж Елена Ванга?
В 2012 году Ваенга родила сына Ивана, и только через четыре года призналась, кто отец ребёнка. Им оказался барабанщик из её группы Роман Садырбаев. Они долго скрывали отношения, в 2016 году Роман и Елена сыграли свадьбу.
Матвиенко остался в прошлом — и как муж, и как продюсер, теперь его с певицей связывает только денежный вопрос.
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