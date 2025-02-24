Женщина умерла во время концерта Елены Ваенги в Твери

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Женщина скончалась во время концерта Елены Ваенги в Твери. По словам очевидцев, в зале во время выступления было сильно душно, а организаторы якобы даже не принесли аптечку, чтобы спасти поклонницу певицы, передает Telegram-канал SHOT.
71-летняя Тамара пришла на концерт в ДК «Пролетарка» со своей подругой. Прямо во время концерта женщинам стало плохо. Согласно информации канала, Тамара умерла около 21:00, а ее подругу сумели спасти.
Уточняется, что многие зрители в зале жаловались на духоту в ДК. Сразу после инцидента Ваенга остановила концерт. Иные подробности в настоящее время не раскрываются.
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Уточняется, что многие зрители в зале жаловались на духоту в ДК. Сразу после инцидента Ваенга остановила концерт. Иные подробности в настоящее время не раскрываются.
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Екатерина Коршунова