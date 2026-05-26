В Индии разъярённая буйволица напала на россиянина и сломала ему руку
В Индии буйволица напала на россиянина и сломала ему руку. Как сообщает Telegram-канал SHOT, животное долгое время «дружило» с туристом из Москвы и даже заходило к нему в дом.
41-летний Александр приехал на отдых в Гоа и снял домик. Рядом с ним постоянно гуляла любопытная буйволица. Мужчина дал ей имя Гаврюша и подружился с ней. Он часто угощал парнокопытное фруктами.
Конфликт в их дружеских отношениях произошёл после того, как Гаврюша застряла рогами в проводах. Александр бросился ей на помощь, но животное вместо благодарности напало на него.
Мужчина попытался убежать, но споткнулся о шланг, лежавший на земле, и упал. В результате погони у него случился перелом руки, и ему потребовалась операция. Сам Александр после инцидента уверяет, что не держит обиды на Гаврюшу.
