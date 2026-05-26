На Ямале в реке обнаружили тело подростка
В Салехарде следователи возбудили уголовное дело после того, как в реке Преображенке обнаружили тело подростка. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.
По информации ведомства, подросток мог упасть в реку во время фотосъёмки. В ходе следствия специалисты установят все обстоятельства произошедшего.
В настоящее время правоохранители проводят осмотр места происшествия и устанавливают очевидцев инцидента. Для определения причины смерти несовершеннолетнего судмедэксперты проведут соответствующую экспертизу.
Ранее сообщалось о шокирующем происшествии в Казани. В центральной части города 20-летний парень внезапно напал на школьника и принялся душить его у многоквартирного жилого дома.
Читайте также: