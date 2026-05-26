Житель Подмосковья выпрыгнул с четвёртого этажа при пожаре в своей квартире
В Ступине Московской области мужчина выпрыгнул из окна многоэтажного дома, спасаясь от пожара в собственной квартире. Об этом сообщает «Мособлпожспас».
По информации ведомства, накануне в одной из пятиэтажек города загорелась квартира на четвёртом этаже. Огонь вспыхнул ночью, когда все жильцы спали. Хозяин квартиры в панике выпрыгнул из окна ещё до приезда пожарных.
О случившемся в экстренные службы сообщил сосед мужчины. Спасатели эвакуировали 20 жильцов. Пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня на соседние квартиры. Медики госпитализировали хозяина сгоревшей квартиры.
Накануне в Москве серьёзный пожар охватил хостел в районе Гольяново. Отмечается, что внутри в момент инцидента находилось около 600 человек.
