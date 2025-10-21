Российские школьники целенаправленно ложились под грузовики на оживлённой трассе

21 октября 2025, 17:37

В Хабаровском крае подростки ложились на трассу перед грузовиками

Фото: Istock/PabloBenitezLope

В Хабаровском крае группа детей устроила опасные игры на федеральной трассе. Подробности сообщает Telegram-канал Amur Mash.