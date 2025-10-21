Российские школьники целенаправленно ложились под грузовики на оживлённой трассе
В Хабаровском крае группа детей устроила опасные игры на федеральной трассе. Подробности сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Согласно видеозаписи с регистратора одного из грузовиков, подростки из села Маяк совершали рискованные действия на дороге Хабаровск — Комсомольск. Школьники выбегали на дорогу и ложились на проезжую часть перед движущимися фурами.
После этого инцидента администрация местной школы организовала срочные беседы с учащимися. Педагоги и представители правоохранительных органов разъяснили детям смертельную опасность таких развлечений.
Сейчас полиция активно устанавливает все обстоятельства произошедшего. Жители просят провести проверку и определить, какие именно дети участвовали в опасных действиях на дороге.
