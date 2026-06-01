«Это не ребенок, это демон»: мать истязала девочку-инвалида
Во Владимирской области из приемной семьи изъяли семилетнюю девочку с инвалидностью. В отношении пострадавшей систематически применялось насилие, пишет РЕН ТВ.
Как рассказал адвокат, обнародовавший историю в интернете, женщина удочерила девочку из-за невозможности иметь собственных детей. Однако после наступления беременности приемный ребенок, по словам защитника, стал для нее обузой.
В распоряжении юриста оказались видеозапись и переписка опекунши. На кадрах женщина заявляет: «Я ее просто тут убью за эти три дня. Это не ребенок, это демон». В переписке с подругой она признается: «Наташ, я ее видеть не могу, мне противно даже на фотки смотреть, если честно... мне все равно, что с ней. А за Хана я переживаю — он пес моей дочери, вот и вся правда».
У девочки зафиксировали множественные ссадины и синяки. В настоящее время ребенка госпитализировали.
Прокуратура и Следственный комитет Владимирской области организовали доследственную проверку. Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил дело на личный контроль.
